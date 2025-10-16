Trump mu prijeti, a Španjolci ga podržavaju: Kako je Pedro Sanchez postao najnepouzdaniji prijatelj NATO-a

Države na prvoj liniji, one koje iz dana u dan trpe ruske hibridne napade na Europu, smatraju da je Donald Trump u pravu: Španjolska i druge južne saveznice ne pružaju im dovoljnu podršku. Smatraju krajnje nepravednim to da Španjolci, osobito s obzirom na svoj snažan gospodarski rast, nisu više doprinijeli europskim naporima za pomoć Ukrajini i jačanju vlastite obrane

Kada se europski čelnici sljedećeg tjedna sastanu u Bruxellesu na samitu o jačoj obrambenoj suradnji, očekuje se da će se španjolski premijer Pedro Sanchez prikloniti ostalima. Ako to ne učini, suočit će se s pitanjima kolega, rekao je za Politico diplomat uključen u pripreme samita. Drugi diplomat složio se s mišljenjem da južnoeuropske zemlje, poput Italije i Portugala, moraju dati svoj doprinos obrani sjevera Europe, osobito ako žele pomoć u rješavanju migracija iz Afrike i s Bliskog istoka.

'Nadamo se da će NATO-ova obveza o izdvajanju pet posto za obranu biti brže provedena jer nam vrijeme istječe', rekao je finski ministar obrane Antti Häkkänen, čija zemlja dijeli granicu s Rusijom dugu 1300 kilometara. 'Upravo na tome inzistiramo kao zemlja na prvoj liniji – da i druge zemlje daju svoj pošteni doprinos, i to brzo', poručio je. Tu stvari postaju komplicirane. Na samitu u lipnju čelnici NATO-a složili su se sljedećeg desetljeća povećati izdatke za obranu i sigurnost s dosadašnjih dva posto na pet posto BDP-a godišnje. Ali neki dužnosnici iz sjeverne Europe smatraju da je novi cilj, s rokom do 2035. godine, prespor s obzirom na rat Vladimira Putina protiv Ukrajine i sve češće upade ruskih dronova i zrakoplova u europski zračni prostor. Također smatraju da Europa mora povećati svoju potrošnju na obranu jer SAD neće zauvijek biti spreman pomoći. Španjolska izazvala bijes Trumpa No španjolski premijer Sanchez uopće nije pristao na novi cilj, čime je izazvao bijes američkog predsjednika te mu je ovaj tjedan zaprijetio uvođenjem novih carina da bi kaznio neposlušnog člana NATO-a. 'Nevjerojatno nepoštovanje', rekao je Trump u utorak. 'Mislim da bi trebali biti kažnjeni zbog toga', poručio je američki predsjednik. Trumpove pritužbe naišle su na razumijevanje u Švedskoj, najnovijoj članici NATO-a. 'Mislim da u Španjolskoj i drugim saveznicama postoji svijest da je stvarno vrijeme da ispune obveze oko ulaganja u obranu', rekao je švedski ministar obrane Pål Jonson. 'Vrlo je važno da svi naši saveznici poštuju dogovoreno … uključujući Španjolsku.'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušao je umanjiti napetosti na sastanku ministara obrane u Bruxellesu u srijedu. 'Uloga je svakog saveznika pojedinačno da doprinese ukupnim naporima koliko može', rekao je. 'Nitko ne može sumnjati u predanost Španjolske NATO-u', izjavila je španjolska ministrica obrane Margarita Robles na istom skupu. 'Pouzdan smo partner već 40 godina.' Slaba španjolska pomoć Ukrajini Ipak, pitanje kako zemlje trebaju dijeliti teret europske sigurnosti i otpornosti ostat će visoko na dnevnom redu rasprava europskih čelnika u idućim danima. U četvrtak će Europska komisija objaviti svoj konačni plan za pripremu EU-a na obrambene izazove, takozvanu 'mapu puta' obrambene spremnosti, a on će biti predstavljen na konferenciji za novinare uz sudjelovanje Kaje Kallas, visoke predstavnice EU-a za vanjsku politiku. Zatim će europski čelnici na samitu u Bruxellesu 23. listopada raspravljati o financiranju rata Ukrajine protiv ruske vojske. Naizgled, kažu neki dužnosnici EU-a, Španjolska bi trebala biti u dobroj poziciji da pomogne jer je imala neuobičajeno snažan gospodarski rast od 3,2 posto u 2024. i predviđa se da će on i ove godine rasti za 2,6 posto, prema podacima Europske komisije. No između siječnja 2022. godine i ovogodišnjeg kolovoza Madrid je za vojnu pomoć Ukrajini izdvojio samo 790 milijuna eura te donirao tenkove i sustave protuzračne obrane. Usporedbe radi, Njemačka je osigurala 17,7 milijardi eura vojne pomoći Kijevu, a Ujedinjeno Kraljevstvo 13,3 milijarde. Ukupno, mediteranske zemlje znatno zaostaju za sjevernim i baltičkim državama u pogledu slanja oružja Ukrajini – talijanska vojna pomoć tako iznosi 1,7 milijardi eura, a grčka 150 milijuna.

Španjolsku od carinske kazne štiti - EU Kada je riječ o Trumpovim prijetnjama uvođenjem kaznenih carina Španjolskoj, dužnosnici EU-a ostali su smireni. Pravna pravila ne dopuštaju SAD-u da izdvoji pojedinu članicu EU-a za posebne carine jer Unija zajednički upravlja trgovinskom politikom. Ipak, Trump bi mogao ciljati na španjolski izvoz, primjerice svinjetinu ili šeri. 'Trgovinska politika isključiva je nadležnost Europske komisije te ona djeluje u ime svih država članica', rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill. 'Primjereno ćemo odgovoriti na svaku mjeru poduzetu protiv jedne ili više naših članica, kao što to uvijek činimo. Također podsjećam da sada imamo sporazum o trgovini između EU-a i SAD-a, a on je platforma za rješavanje svih trgovinskih pitanja.' Kod kuće, međutim, Sanchez možda i nema previše razloga za brigu. Sukob s Trumpom može zategnuti odnose između Madrida i Washingtona, ali mu donosi političku korist na domaćem planu.

