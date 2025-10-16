Anglikanska crkva odustala od izdvojenih blagoslova istospolnih parova

Takvi blagoslovi i dalje se mogu davati unutar regularnih misa, piše Reuters. Konzervativni članovi Anglikanske crkve smatraju da bi izdvojeni blagoslovi sličili na vjenčanja, što bi bilo suprotno službenom stavu te Crkve da je brak zajednica muškarca i žene.

Stephen Cottrell, drugi najviše pozicionirani član te Crkve, rekao je da vjeruje da je donesena ispravna odluka na temelju pravnog i teološkog savjetovanja, iako priznajući da bi za neke ona mogla biti „teška i razočaravajuća”.

Odluka je donesena manje od dva tjedna nakon što je Sarah Mullally izabrana za nadbiskupicu Canterburyja, odnosno čelnicu crkve s oko 85 milijuna vjernika diljem svijeta. Time je postala prva žena na toj funkciji.