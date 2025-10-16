Anglikanska crkva odustala od izdvojenih blagoslova istospolnih parova

Biskupi Anglikanske crkve odustali su od plana izdvojenih blagoslova istospolnih parova, kazavši da se nijma unosi veliki razdor i da trebaju snažniju podršku upravnog tijela Crkve
Takvi blagoslovi i dalje se mogu davati unutar regularnih misa, piše Reuters. Konzervativni članovi Anglikanske crkve smatraju da bi izdvojeni blagoslovi sličili na vjenčanja, što bi bilo suprotno službenom stavu te Crkve da je brak zajednica muškarca i žene.
Stephen Cottrell, drugi najviše pozicionirani član te Crkve, rekao je da vjeruje da je donesena ispravna odluka na temelju pravnog i teološkog savjetovanja, iako priznajući da bi za neke ona mogla biti „teška i razočaravajuća”.
Odluka je donesena manje od dva tjedna nakon što je Sarah Mullally izabrana za nadbiskupicu Canterburyja, odnosno čelnicu crkve s oko 85 milijuna vjernika diljem svijeta. Time je postala prva žena na toj funkciji.
I njezino imenovanje izazvalo je kritike konzervativnih anglikanaca, većinom u Africi i Aziji, koji se desetljećima sukobljavaju s liberalnijim zapadnim kolegama po pitanjima poput ženskog zaređivanja i istospolnih zajednica.
Charles Bączyk-Bell, anglikanski svećenik homoseksualne orijentacije iz Londona, ,rekao je Reutersu da bi odustajanje od blagoslova moglo produžiti patnju pripadnika LGBTQIA zajednice te da su njihova prava ponovno postala „prihvatljiva žrtva radi jedinstva Crkve”.
Odluka biskupa mogla bi ublažiti tenzije unutar Crkve, no ostavlja Mullally u nezgodnom položaju jer je ona zagovarala takve blagoslove koji su 2023. minimalnom većinom odobreni na probni period od tri godine.
Takvi blagoslovi nisu nikad zaživjeli jer se Anglikanska crkva nije mogla usuglasiti kako bi oni funkcionirali u praksi. Biskupi su u srijedu odustali od tog plana odlučivši da on sad treba podršku dvije trećine upravnog tijela te Crkve, sastavljenog od biskupa, klera i laika.
Anglikanska crkva ne dopušta istospolne brakove u svojih 16 tisuća crkva, no 2022. je dopustila svojim svećenicima da blagoslivljaju istospolne parove unutar klasičnih misa otvorenih za javnost.