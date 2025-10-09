Trump se okomio na Španjolsku: Ne izdvajaju dovoljno, izbacite ih iz NATO-a

No španjolski je premijer Pedro Sanchez tada rekao da se neće obvezati na cilj od pet posto nazvavši ga 'nespojivim s našom socijalnom državom i vizijom svijeta'.

Članice saveza koji najviše financira SAD u lipnju su pristale znatno povećati vojne izdatke , na pet posto bruto domaćeg proizvoda. Time je uvažen Trumpov zahtjev da europske članice više troše na vlastitu obranu.

Na sastanku u Ovalnom uredu s čelnikom druge najnovije članice NATO-a, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, Trump je rekao da europski čelnici moraju nagovoriti Španjolsku da pojača svoje obveze prema savezu.

'Morat ćete početi razgovarati sa Španjolskom', rekao je Trump. 'Morate ih nazvati i saznati zašto zabušavaju'.

'Nemaju opravdanja da to ne učine, ali to je u redu. Iskreno, možda biste ih trebali izbaciti iz NATO-a', dodao je američki predsjednik.

Španjolska se pridružila Sjevernoatlantskom savezu 1982. godine. Zapadni savez s ciljem zajedničke obrane i odvraćanja u kojemu su 32 zemlje, u fokusu je otkad je Rusija napala Ukrajinu 2022. i pokrenula najsmrtonosniji kopneni rat u Europi od Drugog svjetskog rata.