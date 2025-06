Dogovor s NATO-om: Španjolska neće izdvajati pet posto BDP-a na obranu

'Izdvajanje od pet posto bilo bi disproporcionalno i nepotrebno', rekao je Sanchez u obraćanju na nacionalnoj televiziji. 'U cijelosti poštujemo legitimnu želju drugih zemalja da povećaju svoja ulaganja u obranu, no mi to nećemo učiniti', rekao je, dodavši da će Španjolska ispuniti sve druge obveze prema NATO savezu, u smislu osoblja ili opreme, no trošeći samo 2.1 posto svoga BDP-a.