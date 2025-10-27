Trump kraljevski dočekan u Japanu, no sve oči uprte su u jednu drugu zemlju

Američki predsjednik Donald Trump je dobio kraljevski doček u ponedjeljak u Japanu, u sklopu petodnevnog putovanja po Aziji tijekom kojeg se nada postići sporazum o zaustavljanju trgovinskog rata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom

Trump, koji je na svom najdužem inozemnom putovanju otkako je stupio na dužnost u siječnju, najprije je u Maleziji najavio niz sporazuma vezanih za trgovinu i ključne minerale s četirima zemljama na jugoistoku Azije, a sa Xijem bi se trebao sastati u četvrtak u Južnoj Koreji. Pregovarači dvaju najvećih gospodarstava svijeta su u nedjelju pripremili okvir sporazuma za zaustavljanje povećanja američkih carina i kineskih ograničenja na izvoz rijetkih zemnih metala, rekli su američki dužnosnici. Izvješća o mogućem sporazumu su potaknula rast cijena azijskih dionica na rekordne razine. 'Veoma poštujem predsjednika Xija i mislim da ćemo doći do sporazuma', rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One prije slijetanja u japanski glavni grad Tokio.

Kasnije je posjetio Carsku palaču, gdje se rukovao i fotografirao s japanskim carem Naruhitom. Trump je od Tokija već osigurao obećanje o 550 milijardi dolara vrijednim ulaganjima u zamjenu za smanjenje visokih uvoznih carina. Novoizabrana japanska premijerka Sanae Takaichi se nada da će u utorak dodatno zadiviti Trumpa obećanjima o kupovini američkih kamioneta, soje i plina te najaviti sporazum o brodogradnji, rekli su izvori upućeni u planove za Reuters. Trump je rekao da se raduje sastanku s Takaichi, bliskom saveznicom njegovog pokojnog prijatelja i partnera za golf, bivšeg premijera Shinza Abea, dodajući: 'Mislim da će biti odlična'.

Donald Trump u Japanu Izvor: EPA / Autor: DAVID MAREUIL / POOL







