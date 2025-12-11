Koalicija voljnih opet sastanči, Zelenski: O ovome s Rusima moraju razgovarati Amerikanci

Zelenski je ranije u četvrtak u izjavi novinarima rekao da bilo kakav eventualn i kompromis s Rusijom po pitanju kontrole nad njezinim istočnim regijama mora biti „pravedan”, ali i potvrđen na „izborima” ili „referendumu”.

Izbori u vrijeme rata nisu dozvoljeni, no Zelenski je pod sve većim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da se oni održe. Ukrajinski predsjednik, čiji je mandat istekao prošle godine, u utorak je rekao da je spreman na njih ako američki i europski partneri garantiraju sigurnost tijekom njihovog održavanja, kao i da bi se mogli održati u idućih 60 do 90 dana.

„Mora biti prekida vatre - barem tijekom trajanja izbornog procesa i glasanja. O tome se treba razgovarati. Iskreno, ovdje u Ukrajini vjerujemo da o tome s ruskom stranom treba razgovarati Amerika”, rekao je Zelenski tijekom sastanka 'koalicije voljnih'.

„Vjerujem da će na to pitanje odgovor dati ukrajinski narod. Bilo putem izbora ili referenduma, to mora biti stav koji je proizašao iz ukrajinskog naroda“, rekao je Zelenski novinarima na pitanje o postizanju dogovora s Moskvom.

Čelnici država 'koalicije voljnih', skupine koja nosi taj naziv jer je spremna garantirati ukrajinsku sigurnost nakon primirja, u četvrtak je tijekom svog virtualnog sastanka razgovarala o mobilizaciji zamrznute ruske imovine, priopćio je ured britanskog premijera Keira Starmera.

Videokonferencija se događa dan nakon što su čelnici Britanije, Francuske i Njemačke razgovarali s američkim predsjednikom oko najnovijih napora SAD-a prema postizanju dogovora o miru u Ukrajini.

Kijev je prošli mjesec odbacio američki plan koji predviđa velike ustupke Moskvi. Zelenski je ranije u četvrtak rekao da Washington sada predlaže povlačenje s područja koje Ukrajina još kontrolira u regiji Doneck te stvaranje „slobodne ekonomske” i demilitarizirane zone bez prisutnosti ruskih snaga. Zelenski je rekao da američka strana još uvijek „ne zna” tko bi vladao takvom zonom.

Dodao je da Washington predlaže povlačenje ruske vojske iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, no i njihov ostanak u regijama Herson i Zaporižja.

Bijela kuća je u četvrtak objavila da će Trump poslati u Europu svog predstavnika na razgovore o Ukrajini ako se pojavi šansa za potpisivanjem mirovnog sporazuma.

„Predsjednik je iznimno frustriran s obje strane u ovom ratu te mu je dosta sastanaka održavanih samo radi sastančenja”, rekla je njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.