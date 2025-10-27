Amerikanci pritvorili britanskog novinara: 'Očigledna uvreda slobodi govora'

Hamdiju je opozvana viza i planira se njegova deportacija, objavila je na platformi X Patricia McLaughlin, pomoćnica tajnika američkog ministarstva domovinske sigurnosti.

"Oni koji podržavaju terorizam i potkopavaju američku nacionalnu sigurnost neće smjeti raditi, ni posjećivati ​​ovu zemlju", dodala je.

Hamdi je bio na turneji po Sjedinjenim Državama gdje je držao predavanja, kada su ga u nedjelju ujutro u zračnoj luci San Francisco uhitili dužnosnici Službe za imigraciju i carine (ICE), izvijestilo je Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR).