Nova pravila u školama: Odzvonilo mobitelima i beskrajnim ispričnicama?

Kako objašnjavaju iz resornog ministarstva, Zakonom o odgoju i obrazovanju nigdje nisu propisane zabrane, tako da reguliranju upotrebe mobilnih telefona i nije mjesto u zakonu, kao što zakonom nisu regulirana niti druga neprihvatljiva ponašanja učenika, piše Slobodna Dalmacija .

Iako ni do sada nije bila dopuštena upotreba pametnih telefona i tableta te drugih uređaja na nastavi osim ako nije u svrhu nastavnog procesa, učenici su ih bez problema koristili tijekom nastave. Učiteljima i školama koje korištenje mobitela na nastavi nisu izrijekom zabranile, to predstavlja nemali problem.

'Osim toga, zabrane bez sankcije i nisu zabrane pa je upravo zbog toga najbolji način za reguliranje upotrebe mobitela u školama definiranje neprihvatljivog ponašanja i sankcije za njega', objašnjavaju iz MZOM-a.

Budući da zakonom to nije moguće, Ministarstvo je stoga odlučilo ovu pošast suzbiti izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, i to na način da će se ubuduće korištenje mobitela na nastavi i izvan nje postrožiti tako da će se tretirati kao neprihvatljivo ponašanje.

'Izmijenit će se članak 3. navedenog Pravilnika pa će se upotreba mobilnih telefona, osim u svrhu obrazovnog rada, definirati kao neprihvatljivo ponašanje i za vrijeme nastave i izvan nje, dakle u svim prostorima škole', najavljuju iz Ministarstva ministra Radovana Fuchsa.

Ova će se promjena sigurno uvesti u osnovne škole, ali hoće li i u srednje, ostaje vidjeti 'iz jednostavnog razloga mogućnosti provedbe', objašnjavaju iz Ministarstva.

Pravdanje samo dva puta u polugodištu?

Drugi problem u školama na koji prosvjetni radnici upozoravaju godinama su beskrajna opravdavanja izostanaka učenika u trajanju kraćem od tri dana. Prema sadašnjem Pravilniku, roditelj zapravo može opravdati neograničen broj sati tijekom školske godine.

Rezultat: Samo prošle školske godine zabiljženo je više od 40 milijuna sati izostanaka učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih je čak 98 posto bilo – opravdano, pokazuju novi podaci Ministarstva.

Kako doznaje Slobodna, izmjenama Pravilnika roditeljima će se ograničiti mogućnost pravdanja sati svoje djece - na najvjerojatnije najviše tri dana, na maksimalno dva puta tijekom polugodišta.