izmjene pravilnika

Nova pravila u školama: Odzvonilo mobitelima i beskrajnim ispričnicama?

I.V.

27.10.2025 u 13:14

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Kraj mobitelima i beskrajnim ispričnicama - dvije su to najupečatljivije novosti koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planira uvesti u obrazovne ustanove izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Iako ni do sada nije bila dopuštena upotreba pametnih telefona i tableta te drugih uređaja na nastavi osim ako nije u svrhu nastavnog procesa, učenici su ih bez problema koristili tijekom nastave. Učiteljima i školama koje korištenje mobitela na nastavi nisu izrijekom zabranile, to predstavlja nemali problem.

Kako objašnjavaju iz resornog ministarstva, Zakonom o odgoju i obrazovanju nigdje nisu propisane zabrane, tako da reguliranju upotrebe mobilnih telefona i nije mjesto u zakonu, kao što zakonom nisu regulirana niti druga neprihvatljiva ponašanja učenika, piše Slobodna Dalmacija.

vezane vijesti

'Osim toga, zabrane bez sankcije i nisu zabrane pa je upravo zbog toga najbolji način za reguliranje upotrebe mobitela u školama definiranje neprihvatljivog ponašanja i sankcije za njega', objašnjavaju iz MZOM-a.

Budući da zakonom to nije moguće, Ministarstvo je stoga odlučilo ovu pošast suzbiti izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, i to na način da će se ubuduće korištenje mobitela na nastavi i izvan nje postrožiti tako da će se tretirati kao neprihvatljivo ponašanje.

'Izmijenit će se članak 3. navedenog Pravilnika pa će se upotreba mobilnih telefona, osim u svrhu obrazovnog rada, definirati kao neprihvatljivo ponašanje i za vrijeme nastave i izvan nje, dakle u svim prostorima škole', najavljuju iz Ministarstva ministra Radovana Fuchsa.

Ova će se promjena sigurno uvesti u osnovne škole, ali hoće li i u srednje, ostaje vidjeti 'iz jednostavnog razloga mogućnosti provedbe', objašnjavaju iz Ministarstva.

Pravdanje samo dva puta u polugodištu?

Drugi problem u školama na koji prosvjetni radnici upozoravaju godinama su beskrajna opravdavanja izostanaka učenika u trajanju kraćem od tri dana. Prema sadašnjem Pravilniku, roditelj zapravo može opravdati neograničen broj sati tijekom školske godine.

Rezultat: Samo prošle školske godine zabiljženo je više od 40 milijuna sati izostanaka učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih je čak 98 posto bilo – opravdano, pokazuju novi podaci Ministarstva.

Kako doznaje Slobodna, izmjenama Pravilnika roditeljima će se ograničiti mogućnost pravdanja sati svoje djece - na najvjerojatnije najviše tri dana, na maksimalno dva puta tijekom polugodišta.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPETOSTI rastu

NAPETOSTI rastu

Trump opleo po Putinu zbog testiranja raketa pa na ključno pitanje odgovorio: 'Saznat ćete'
STIŽU SPECIJALCI

STIŽU SPECIJALCI

Slovenija priprema odgovor zbog ubojstva u Novom Mestu: 'Morat ćemo se poslužiti mjerama...'
TVRDI PREMIJERKA

TVRDI PREMIJERKA

Članica NATO-a prelomila? 'Obarat ćemo krijumčarske balone iz Bjelorusije'

najpopularnije

Još vijesti