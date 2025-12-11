Umalo su bili izbačeni iz eurozone, a sad vode moćno tijelo koje ih je spasilo od bankrota

Pierrakakis je izabran na mandat od dvije i pol godine, a dužnost će preuzeti sutra, 12. prosinca. Prvi sastanak euroskupine kojim će predsjedavati predviđen je 19. siječnja sljedeće godine.

Protukandidat Pierrakakisu bio je Vincent Van Peteghem, potpredsjednik belgijske vlade i ministar za proračun.

Mjesto predsjednika euroskupine ostalo je upražnjeno nakon što je dosadašnji predsjednik, irski ministar financija Paschal Donohoe 18. studenoga iznenada podnio ostavku zbog odlaska na novu dužnost u Svjetskoj banci.