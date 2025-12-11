renesansa grčke

Umalo su bili izbačeni iz eurozone, a sad vode moćno tijelo koje ih je spasilo od bankrota

I.V./Hina

11.12.2025 u 19:26

Šefica ECB-a Christine Lagarde i Kyriakos Pierrakakis
Šefica ECB-a Christine Lagarde i Kyriakos Pierrakakis Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Bionic
Reading

Ministri financija 20 zemalja europodručja izabrali su u četvrtak grčkog ministra financija Kyriakosa Pierrakakisa za novog predsjednika euroskupine

Pierrakakis je izabran na mandat od dvije i pol godine, a dužnost će preuzeti sutra, 12. prosinca. Prvi sastanak euroskupine kojim će predsjedavati predviđen je 19. siječnja sljedeće godine.

Protukandidat Pierrakakisu bio je Vincent Van Peteghem, potpredsjednik belgijske vlade i ministar za proračun.

Mjesto predsjednika euroskupine ostalo je upražnjeno nakon što je dosadašnji predsjednik, irski ministar financija Paschal Donohoe 18. studenoga iznenada podnio ostavku zbog odlaska na novu dužnost u Svjetskoj banci.

vezane vijesti

Euroskupina je neformalno tijelo koje čine ministri financija država članica eurozone unutar kojeg raspravljaju o pitanjima povezanima sa zajedničkom europskom valutom.

Euroskupina je postala poznata tijekom velike financijske krize prije 15-ak godina kada je Grčkoj prijetio izgon iz eurozone. Euroskupina, kojoj je tada na čelu bio kasniji predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, donosila je konačne odluke o uvjetima financijske pomoći i odobravanju sljedećih tranši kredita Grčkoj. Grčka je time spašena od izbacivanja iz europodručja, a danas je njezin ministar došao na čelo toga tijela.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POSJET BIH

POSJET BIH

FOTO Politička krema okupila se u Banjoj Luci: Plenković na domjenku s Dodikom, Čovićem...
ping-pong

ping-pong

Turudić: Mirela Ahmetović ruši državu
novi globalni poredak

novi globalni poredak

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a

najpopularnije

Još vijesti