Umalo su bili izbačeni iz eurozone, a sad vode moćno tijelo koje ih je spasilo od bankrota

Ministri financija 20 zemalja europodručja izabrali su u četvrtak grčkog ministra financija Kyriakosa Pierrakakisa za novog predsjednika euroskupine
Pierrakakis je izabran na mandat od dvije i pol godine, a dužnost će preuzeti sutra, 12. prosinca. Prvi sastanak euroskupine kojim će predsjedavati predviđen je 19. siječnja sljedeće godine.
Protukandidat Pierrakakisu bio je Vincent Van Peteghem, potpredsjednik belgijske vlade i ministar za proračun.
Mjesto predsjednika euroskupine ostalo je upražnjeno nakon što je dosadašnji predsjednik, irski ministar financija Paschal Donohoe 18. studenoga iznenada podnio ostavku zbog odlaska na novu dužnost u Svjetskoj banci.
Euroskupina je neformalno tijelo koje čine ministri financija država članica eurozone unutar kojeg raspravljaju o pitanjima povezanima sa zajedničkom europskom valutom.
Euroskupina je postala poznata tijekom velike financijske krize prije 15-ak godina kada je Grčkoj prijetio izgon iz eurozone. Euroskupina, kojoj je tada na čelu bio kasniji predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, donosila je konačne odluke o uvjetima financijske pomoći i odobravanju sljedećih tranši kredita Grčkoj. Grčka je time spašena od izbacivanja iz europodručja, a danas je njezin ministar došao na čelo toga tijela.