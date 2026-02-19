Trump Iranu dao rok od 10 dana: Nakon toga slijedi napad?

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da si daje „deset dana“ za odluku o tome je li dogovor s Iranom moguć, upozorivši da će se u protivnom dogoditi „loše stvari“.

Washington i Teheran vratili su se dijalogu u veljači, po prvi put nakon rata u lipnju 2025. godine. Dosad su održali dva kruga pregovora u pokušaju pronalaska rješenja međusobnih sporova. No dvije zemlje paralelno si međusobno prijete. SAD je rasporedio velik broj svojih snaga u iranskom susjedstvu, a Teheran provodi vojne vježbe s Rusijom u Omanskom zaljevu. „Možda ćemo morati ići korak dalje, no možda i nećemo - možda ćemo postići dogovor. To ćete vjerojatno doznati u sljedećih deset dana“, izjavio je američki predsjednik u Washingtonu.

SAD je dan ranije upozorio Iran da bi mu bilo „mudro“ sklopiti sporazum. „Postoje brojni razlozi i argumenti koji idu u prilog napadu na Iran“, izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Izrael, američki saveznik i zakleti neprijatelj Irana, zaprijetio je Teheranu masovnim odgovorom u slučaju napada na njegov teritorij. „Ako ajatolasi počine pogrešku i napadnu nas, suočit će se s odgovorom kakav ne mogu ni zamisliti“, upozorio je premijer Benjamin Netanyahu. Teheran je u srijedu priopćio kako priprema „okvir“ za napredak u pregovorima s Washingtonom ponovno pokrenutih 6. veljače u Omanu uz posredovanje te zemlje.