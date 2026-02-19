Jedna država 'izvisila' s prvog sastanka Odbora za mir: 'Nisu nam dali vize!'

Bjelorusija, bliska saveznica Rusije koju se rijetko zove na međunarodna okupljanja, priopćila je u četvrtak da je namjeravala sudjelovati na prvom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu, ali da nije dobila potrebne vize

Bjelorusija je godinama pod zapadnim sankcijama zbog stanja ljudskih prava, a mjere su dodatno pooštrene nakon što je predsjednik Aleksandar Lukašenko 2022. dopustio da se teritorij njegove zemlje koristi za rusku invaziju na Ukrajinu. Trump je u međuvremenu pokrenuo diplomatske inicijative prema Minsku, ublaživši dio sankcija u zamjenu za oslobađanje pritvorenika koje zapadne zemlje smatraju političkim zatvorenicima.

Bjeloruski ministar vanjskih poslova Maksim Riženkov trebao je sudjelovati na sastanku, priopćilo je ministarstvo, a američka strana bila je o tome obaviještena. 'Unatoč tome što smo s naše strane proveli sve potrebne postupke, vizе našoj delegaciji nisu izdane', navodi se u priopćenju. 'U toj se situaciji nameće logično pitanje – o kakvom miru i kakvom slijedu koraka govorimo ako organizatori nisu u stanju odraditi ni osnovne formalnosti kako bismo sudjelovali?'