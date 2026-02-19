Jedna država 'izvisila' s prvog sastanka Odbora za mir: 'Nisu nam dali vize!'

Bjelorusija, bliska saveznica Rusije koju se rijetko zove na međunarodna okupljanja, priopćila je u četvrtak da je namjeravala sudjelovati na prvom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu, ali da nije dobila potrebne vize
Bjelorusija je godinama pod zapadnim sankcijama zbog stanja ljudskih prava, a mjere su dodatno pooštrene nakon što je predsjednik Aleksandar Lukašenko 2022. dopustio da se teritorij njegove zemlje koristi za rusku invaziju na Ukrajinu.
Trump je u međuvremenu pokrenuo diplomatske inicijative prema Minsku, ublaživši dio sankcija u zamjenu za oslobađanje pritvorenika koje zapadne zemlje smatraju političkim zatvorenicima.
Bjeloruski ministar vanjskih poslova Maksim Riženkov trebao je sudjelovati na sastanku, priopćilo je ministarstvo, a američka strana bila je o tome obaviještena.
'Unatoč tome što smo s naše strane proveli sve potrebne postupke, vizе našoj delegaciji nisu izdane', navodi se u priopćenju.
'U toj se situaciji nameće logično pitanje – o kakvom miru i kakvom slijedu koraka govorimo ako organizatori nisu u stanju odraditi ni osnovne formalnosti kako bismo sudjelovali?'
Ministarstvo je dodalo da je Trumpov poziv za sudjelovanje na sastanku Odbora za mir prvotno bio upućen Lukašenku.
Lukašenko, koji je na vlasti od 1994., prošlog je mjeseca pristao pridružiti se Odboru za mir, na poziv SAD-a u sklopu procesa normalizacije odnosa koji uključuje oslobađanje zatvorenika.
Trump je Lukašenka nazvao 'vrlo cijenjenim' vođom, što je u suprotnosti s ocjenama bjeloruskih oporbenih čelnika u egzilu, koji ga opisuju kao diktatora.
Sastanku Odbora, koji je Trump predložio u rujnu prilikom predstavljanja plana za okončanje rata između Izraela i Hamasa u Gazi, prisustvovali su predstavnici 47 država. Kasnije je pojasnio da će se mandat Odbora proširiti i na druge sukobe u svijetu.