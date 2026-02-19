NAJTRAŽENIJI SU

Pospremite klasične bež balonere, stigla je boja koja izgleda puno skuplje

M.D.

19.02.2026 u 06:03

Victoria Beckham
Victoria Beckham Izvor: Profimedia / Autor: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Vrijeme je za promjenu modnih navika. Najpoželjniji baloner ove godine dolazi u tamnim tonovima, oversized kroja i naglašenih ramena. Trend je najavila Victoria Beckham, a Zara ga je već potvrdila pristupačnijom verzijom

Baloner je desetljećima simbol elegancije i praktičnosti. Riječ je o komadu koji ne poznaje sezone, lako se uklapa u capsule garderobu i podjednako dobro funkcionira u poslovnim i ležernim kombinacijama. Ipak, iako ga smatramo vječnim klasikom, moda svake godine donosi novu interpretaciju.

vezane vijesti

Tkaninu od gabardina, kakvu danas poznajemo – nepropusnu, a prozračnu – 1879. patentirao je Thomas Burberry. Prava popularnost ovog kaputa započela je tijekom Prvog svjetskog rata, kada se pokazao idealnim za zaštitu od kiše i hladnoće. Hollywood ga je kasnije pretvorio u ikonu zahvaljujući nezaboravnim filmskim trenucima poput onog Audrey Hepburn u filmu ‘Doručak kod Tiffanyja’. Danas gotovo da nema brenda koji u ponudi nema barem jednu verziju balonera.

Nova pravila igre

Iako je baloner temeljni komad prijelaznog razdoblja, ni on ne bježi od trendova. Ove godine fokus se pomiče s tradicionalne bež nijanse na tamnije tonove, a smjer je jasno odredila Victoria Beckham.

U suradnji s legendarnim škotskim brendom Mackintosh, poznatim po izumu vodootpornog pamuka, dizajnerica je predstavila mini kolekciju Resort 2026. Među šest odabranih komada posebno se ističe upravo baloner – širokog kroja, s naglašenim reverom i remenom s kopčom. Dostupan je u antracit sivoj i tamnosmeđoj nijansi, takozvanom tonu ‘Shot of Espresso’.

Mjesec dana uoči svoje pariške revije Beckham je kolekciju predstavila u kampanji snimljenoj u dvorcu Barnbougle, a estetika fotografija savršeno prati ideju suvremene britanske klasike. ‘Mackintosh predstavlja sve ono čemu se divim kod brenda s tradicijom: integritet, vrhunsku izradu i tipično britanski osjećaj za suptilnost’, istaknula je Victoria Beckham govoreći o suradnji.

Kako nositi baloner po uzoru na Victoriju Beckham

Prema stilskim pravilima same dizajnerice, novi baloner nosi se uz široke hlače u kontrastnoj boji, cipele špičastog vrha koje vizualno izdužuju nogu te uz podignuti ovratnik koji stvara dojam misterioznosti – efekt koji je Beckham pretvorila u svoj zaštitni znak.

Smeđi baloner kao hit godine

Stradivarius
  • Massimo Dutti
  • Zara
Smeđi baloneri Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Model iz suradnje s brendom Mackintosh brzo je postao predmet želja stilista i modnih urednica, no cijena od 2550 eura mnogima je izvan dosega. Srećom, high street brendovi već nude znatno pristupačnije alternative. Zara je upravo lansirala smeđi voštani trench kaput koji je u kratkom roku počeo nestajati s polica. Detalj zavrnutih rukava s kariranim uzorkom daje mu dozu originalnosti i čini ga jednim od najtraženijih komada sezone.

Massimo Dutti nudi elegantnu XL verziju u tamnosmeđoj boji, s visokim ovratnikom i remenom – idealnu za chic prijelazne kombinacije koje izgledaju sofisticirano bez previše truda. Ni Stradivarius ne zaostaje: njihova interpretacija pokazuje da smeđi baloner može izgledati profinjenije i modernije od klasičnog bež modela. Ova verzija zamišljena je kao savršen saveznik za kišne dane, ali i za svakodnevne gradske outfite.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JAVNA TAJNA HOLLYWOODA

JAVNA TAJNA HOLLYWOODA

Cjenik o kojem se šuti: Evo koliko točno glumice dobiju da prošeću u 'besplatnoj' haljini
LJUBAVNI HOROSKOP

LJUBAVNI HOROSKOP

Opasne igre: Ova tri znaka ulaze u zabranjene veze, a jedan gubi razum
POPUT DIZAJNERSKE

POPUT DIZAJNERSKE

Zara ima novu viralnu jaknu: Tek je puštena u prodaju i već je opčinila modne ovisnice

najpopularnije

Još vijesti