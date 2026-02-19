Pospremite klasične bež balonere, stigla je boja koja izgleda puno skuplje

Baloner je desetljećima simbol elegancije i praktičnosti. Riječ je o komadu koji ne poznaje sezone, lako se uklapa u capsule garderobu i podjednako dobro funkcionira u poslovnim i ležernim kombinacijama . Ipak, iako ga smatramo vječnim klasikom, moda svake godine donosi novu interpretaciju.

Tkaninu od gabardina, kakvu danas poznajemo – nepropusnu, a prozračnu – 1879. patentirao je Thomas Burberry. Prava popularnost ovog kaputa započela je tijekom Prvog svjetskog rata, kada se pokazao idealnim za zaštitu od kiše i hladnoće. Hollywood ga je kasnije pretvorio u ikonu zahvaljujući nezaboravnim filmskim trenucima poput onog Audrey Hepburn u filmu ‘Doručak kod Tiffanyja’. Danas gotovo da nema brenda koji u ponudi nema barem jednu verziju balonera.

Nova pravila igre

Iako je baloner temeljni komad prijelaznog razdoblja, ni on ne bježi od trendova. Ove godine fokus se pomiče s tradicionalne bež nijanse na tamnije tonove, a smjer je jasno odredila Victoria Beckham.

U suradnji s legendarnim škotskim brendom Mackintosh, poznatim po izumu vodootpornog pamuka, dizajnerica je predstavila mini kolekciju Resort 2026. Među šest odabranih komada posebno se ističe upravo baloner – širokog kroja, s naglašenim reverom i remenom s kopčom. Dostupan je u antracit sivoj i tamnosmeđoj nijansi, takozvanom tonu ‘Shot of Espresso’.

Mjesec dana uoči svoje pariške revije Beckham je kolekciju predstavila u kampanji snimljenoj u dvorcu Barnbougle, a estetika fotografija savršeno prati ideju suvremene britanske klasike. ‘Mackintosh predstavlja sve ono čemu se divim kod brenda s tradicijom: integritet, vrhunsku izradu i tipično britanski osjećaj za suptilnost’, istaknula je Victoria Beckham govoreći o suradnji.