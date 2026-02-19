Pospremite klasične bež balonere, stigla je boja koja izgleda puno skuplje

Vrijeme je za promjenu modnih navika. Najpoželjniji baloner ove godine dolazi u tamnim tonovima, oversized kroja i naglašenih ramena. Trend je najavila Victoria Beckham, a Zara ga je već potvrdila pristupačnijom verzijom
Baloner je desetljećima simbol elegancije i praktičnosti. Riječ je o komadu koji ne poznaje sezone, lako se uklapa u capsule garderobu i podjednako dobro funkcionira u poslovnim i ležernim kombinacijama. Ipak, iako ga smatramo vječnim klasikom, moda svake godine donosi novu interpretaciju.
Tkaninu od gabardina, kakvu danas poznajemo – nepropusnu, a prozračnu – 1879. patentirao je Thomas Burberry. Prava popularnost ovog kaputa započela je tijekom Prvog svjetskog rata, kada se pokazao idealnim za zaštitu od kiše i hladnoće. Hollywood ga je kasnije pretvorio u ikonu zahvaljujući nezaboravnim filmskim trenucima poput onog Audrey Hepburn u filmu ‘Doručak kod Tiffanyja’. Danas gotovo da nema brenda koji u ponudi nema barem jednu verziju balonera.
Nova pravila igre
Iako je baloner temeljni komad prijelaznog razdoblja, ni on ne bježi od trendova. Ove godine fokus se pomiče s tradicionalne bež nijanse na tamnije tonove, a smjer je jasno odredila Victoria Beckham.
U suradnji s legendarnim škotskim brendom Mackintosh, poznatim po izumu vodootpornog pamuka, dizajnerica je predstavila mini kolekciju Resort 2026. Među šest odabranih komada posebno se ističe upravo baloner – širokog kroja, s naglašenim reverom i remenom s kopčom. Dostupan je u antracit sivoj i tamnosmeđoj nijansi, takozvanom tonu ‘Shot of Espresso’.
Mjesec dana uoči svoje pariške revije Beckham je kolekciju predstavila u kampanji snimljenoj u dvorcu Barnbougle, a estetika fotografija savršeno prati ideju suvremene britanske klasike. ‘Mackintosh predstavlja sve ono čemu se divim kod brenda s tradicijom: integritet, vrhunsku izradu i tipično britanski osjećaj za suptilnost’, istaknula je Victoria Beckham govoreći o suradnji.
Kako nositi baloner po uzoru na Victoriju Beckham
Prema stilskim pravilima same dizajnerice, novi baloner nosi se uz široke hlače u kontrastnoj boji, cipele špičastog vrha koje vizualno izdužuju nogu te uz podignuti ovratnik koji stvara dojam misterioznosti – efekt koji je Beckham pretvorila u svoj zaštitni znak.
Smeđi baloner kao hit godine
Model iz suradnje s brendom Mackintosh brzo je postao predmet želja stilista i modnih urednica, no cijena od 2550 eura mnogima je izvan dosega. Srećom, high street brendovi već nude znatno pristupačnije alternative. Zara je upravo lansirala smeđi voštani trench kaput koji je u kratkom roku počeo nestajati s polica. Detalj zavrnutih rukava s kariranim uzorkom daje mu dozu originalnosti i čini ga jednim od najtraženijih komada sezone.
Massimo Dutti nudi elegantnu XL verziju u tamnosmeđoj boji, s visokim ovratnikom i remenom – idealnu za chic prijelazne kombinacije koje izgledaju sofisticirano bez previše truda. Ni Stradivarius ne zaostaje: njihova interpretacija pokazuje da smeđi baloner može izgledati profinjenije i modernije od klasičnog bež modela. Ova verzija zamišljena je kao savršen saveznik za kišne dane, ali i za svakodnevne gradske outfite.