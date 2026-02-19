Primirje nije dugo trajalo: Meloni i Macron zaratili oko smrti francuskog desničara

Iz kruga bliskog Meloni reagirali su na Macronove kritike, nakon što je francuski predsjednik ranije prozvao talijansku čelnicu zbog njezine izjave da je ubojstvo 23-godišnjeg Quentina Deranquea 'rana za cijelu Europu'.

Macron je, govoreći tijekom posjeta Indiji, poručio da se Meloni neprimjereno miješa u unutarnje poslove Francuske.

Dvoje čelnika i ranije su bili u sukobu oko pitanja migracija i pobačaja u ionako napetim odnosima, no u travnju bi se trebali susresti na francusko-talijanskom summitu u Toulouseu.

Iz ureda talijanske premijerke, piše Politico, poručeno je da su Macronove izjave dočekane 'sa zaprepaštenjem' te da je Melonina poruka bila namijenjena 'izražavanju solidarnosti s francuskim narodom pogođenim ovim strašnim događajem', a nikako miješanju u unutarnje stvari Francuske.