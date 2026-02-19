Primirje nije dugo trajalo: Meloni i Macron zaratili oko smrti francuskog desničara

U četvrtak je došlo do žestokog sukoba između talijanske premijerke Giorgie Meloni i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon ubojstva krajnje desnog aktivista u Lyonu prošlog vikenda.
Iz kruga bliskog Meloni reagirali su na Macronove kritike, nakon što je francuski predsjednik ranije prozvao talijansku čelnicu zbog njezine izjave da je ubojstvo 23-godišnjeg Quentina Deranquea 'rana za cijelu Europu'.
Macron je, govoreći tijekom posjeta Indiji, poručio da se Meloni neprimjereno miješa u unutarnje poslove Francuske.
Dvoje čelnika i ranije su bili u sukobu oko pitanja migracija i pobačaja u ionako napetim odnosima, no u travnju bi se trebali susresti na francusko-talijanskom summitu u Toulouseu.
Iz ureda talijanske premijerke, piše Politico, poručeno je da su Macronove izjave dočekane 'sa zaprepaštenjem' te da je Melonina poruka bila namijenjena 'izražavanju solidarnosti s francuskim narodom pogođenim ovim strašnim događajem', a nikako miješanju u unutarnje stvari Francuske.
Macron je ranije tijekom dana izjavio da ga je 'zapanjila činjenica da su ljudi koji su nacionalisti, koji ne žele da ih se uznemirava kod kuće, uvijek prvi koji komentiraju ono što se događa u drugim zemljama'.
'Ako bi se svatko držao svojih poslova, sve bi bilo u redu', rekao je Macron.
Krajnje desni aktivist preminuo je nakon što je zadobio udarce u glavu tijekom sukoba ispred konferencije na kojoj je sudjelovala zastupnica krajnje ljevice iz redova Nepokorene Francuske Rima Hassan na sveučilištu u Lyonu, trećem po veličini gradu u Francuskoj.
Glavni državni odvjetnik u Lyonu u četvrtak je zatražio da se sedam osoba, među kojima i parlamentarni asistent zastupnika Nepokorene Francuske, stavi pod formalnu istragu zbog ubojstva. Troje osumnjičenih izjavilo je da su sada ili su ranije bili povezani s 'ultraljevičarskim' skupinama. Neki su priznali da su sudjelovali u tučnjavi, ali su svi zanijekali namjeru da ubiju Deranquea, naveo je tužitelj.
Macron je poručio da politički ekstremi u zemlji moraju 'počistiti u vlastitom dvorištu' nakon ubojstva. 'U Francuskoj nema mjesta za pokrete koji usvajaju ili opravdavaju nasilje', rekao je novinarima tijekom posjeta Indiji.
Gradonačelnik Lyona Grégory Doucet u četvrtak je pozvao vlasti da zabrane najavljeni subotnji mimohod potpore preminulom aktivistu.