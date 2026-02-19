Italija jača vojsku: Broj vojnog osoblja povećat će se za 60 posto

Stručnjaci su preporučili povećanje ukupnog broja osoblja za kopnenu vojsku, mornaricu i zrakoplovstvo s oko 170.000 na 275.000, što uključuje i pričuvne snage od 15.000 ljudi.

Prijedlog su izradili vojni stručnjaci, a ovaj je tjedan predstavljen ministru obrane Guidu Crosettu te postavlja temelje za ambiciozan plan reorganizacije oružanih snaga koji bi trebao biti iznesen do kraja ožujka.

Prošle su se godine zemlje članice NATO-a, pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, složile da će povećati izdatke za obranu na 5 posto BDP-a što je priličan izazov za jako zaduženu Italiju čiji je proračun tradicionalno niži od proračuna njezinih partnera.

Prošle godine NATO je procijenio da je Italija bila na 2,01 posto BDP-a izdvajanja za obranu.

Prema novome prijedlogu, koji još nije finaliziran i mora ga odobriti parlament, povećanje broja vojnog osoblja postupno bi se uvodilo do 2044. godine, a troškovi za vojne snage porasli bi na gotovo 15 milijarda eura s trenutačnih 8,8 milijarda.

Crosetto, bliski saveznik premijerke Giorgie Meloni, prošle je godine obećao da će Italija postići novi cilj od 5 posto do 2035.

No vlada će se vjerojatno suočiti sa snažnim protivljenjem kada je posrijedi tako radikalno povećanje.

Kritičari smatraju da bi novci mogli biti bolje utrošeni - na zdravstvo i obrazovanje.