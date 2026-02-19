Švedska šalje Ukrajini vrijedan paket vojne pomoći, poznato što će sadržavati

Iz Švedske stiže paket vojne pomoći Ukrajini u iznosu od 12,9 milijardi kruna (1,42 milijarde dolara) usmjeren na jačanje protuzračne obrane, prenosi The Kyiv Independent referirajući se na priopćenje Ministarstva obrane.

'Glavni dio paketa čini švedska inicijativa kojom se Ukrajini osiguravaju napredne sposobnosti protuzračne obrane kratkog dometa' , navodi se u priopćenju. 'Riječ je o modularno dizajniranom sustavu koji uključuje topničke i raketne sustave , presretače, sustave za elektroničko ratovanje, aktivne i pasivne senzore te sustave zapovijedanja i kontrole', dodaju u priopćenju.

Iako iz priopćenja nije jasno o kojom se točno sustavu radi, The Kyiv Independent piše da je posrijedi protuzračni obrambeni sustav Tridon. To je samohodni protuzračni top kalibra 40 mm s daljinskim upravljanjem, a koji se, prema opisu, može suprotstaviti 'dronovima i krstarećim projektilima, ali i zrakoplovima te oklopnim vozilima'.

Koristi se od 2022. godine, a isti izvor piše da će paket uključivati topničke granate dugog dometa, razne vrste streljiva za protuzračnu obranu kalibra 40 mm i streljivo za bacače granata kalibra 12 cm, kao i 'proširenje projekta suradnje s Ukrajinom na bespilotnim letjelicama dugog dometa'.