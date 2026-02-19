Trećina američke mornarice vreba kod Irana: Trump bi vrlo brzo mogao narediti napad

Američka vojska navodno se priprema za mogući napad na Iran već ovog vikenda, no predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o tome hoće li takvu akciju i odobriti, doznaje CNN iz izvora upoznatih sa situacijom

Bijela kuća obaviještena je da bi vojska mogla biti spremna za djelovanje do vikenda, nakon značajnog gomilanja američkih zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana, tvrde izvori za CNN. Ipak, jedan od njih upozorava da je Trump u privatnim razgovorima iznosio argumente i za i protiv vojne akcije te je ispitivao savjetnike i saveznike o tome koji bi bio najbolji potez. Visoki dužnosnici zaduženi za nacionalnu sigurnost sastali su se u srijedu u Situacijskoj sobi Bijele kuće kako bi raspravili stanje u Iranu, rekla je osoba upoznata sa sastankom. Trumpa su istog dana o neizravnim razgovorima s Iranom, održanima dan ranije, izvijestili i posebni izaslanik Steve Witkoff te Jared Kushner, Trumpov zet. Nije jasno hoće li predsjednik odluku donijeti do vikenda. ‘On provodi puno vremena razmišljajući o ovome’, rekao je jedan izvor. Da su SAD spremne za napad već tijekom vikenda prvi je izvijestio CBS News.

Višesatni pregovori bez dogovora Iranski i američki pregovarači u utorak su tri i pol sata razmjenjivali poruke tijekom neizravnih pregovora u Ženevi, no sastanak je završio bez konkretnog ishoda. Glavni iranski pregovarač izjavio je da su se obje strane usuglasile oko ‘skupa vodećih načela’, dok je jedan američki dužnosnik poručio da ‘još uvijek ima puno detalja za raspravu’. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u srijedu da se očekuje kako će Iran u ‘sljedećih nekoliko tjedana’ iznijeti više pojedinosti o svojoj pregovaračkoj poziciji, ali nije otkrila hoće li Trump u međuvremenu odgoditi eventualnu vojnu akciju. Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi 28. veljače otputovati u Izrael na sastanak s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, kojega će izvijestiti o pregovorima s Iranom, rekao je dužnosnik State Departmenta za CNN. ‘Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država’, rekla je Leavitt. Dodala je kako je ‘diplomacija uvijek njegova prva opcija’, ali da vojna opcija ostaje na stolu. ‘Postoji mnogo razloga i argumenata koje bi se moglo iznijeti za napad na Iran’, rekla je, naglasivši da se Trump ‘prije svega’ oslanja na savjete svojeg tima za nacionalnu sigurnost. Nejasne poruke iz Washingtona dodatno su pojačale strah od mogućeg vojnog sukoba između dviju država, iako dužnosnici i dalje, barem javno, ostavljaju prostor diplomaciji. USS Gerald Ford, najnaprednija američka borbena skupina nosača zrakoplova, mogao bi stići u regiju već ovog vikenda, nakon niza drugih vojnih premještanja.

Prema izvorima upoznatima s kretanjima, američke zračne snage stacionirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući tankere za nadopunu goriva i borbene zrakoplove, premještaju se bliže Bliskom istoku. Iran se priprema za napad S druge strane, Iran ubrzano utvrđuje dio svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi dodatno zaštitio ključne lokacije pod sve snažnijim američkim pritiskom, pokazuju nove satelitske snimke i analiza Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost.