Olujno jugo opet radi probleme: Izlilo se more u Kaštelima, mještani dižu brane

Nakon olujnog juga koje je početkom mjeseca napravilo kaos na obali, danas je jugo ponovno u jačanju, a plima je već potopila rive nekih dalmatinskih mjesta
Na udaru je, navodi Dalmacija danas, opet bila donjokaštelanska riva, gdje se more prelilo na rivu i prometnicu, ali i u lučicu u portu Kaštel Novi te na plaži Gabine i obližnjoj lučici.
Najjači udari juga bili su negdje oko 17 sati, pričaju mještani, a oni ništa nisu prepuštali slučaju te su gradili brane od daski i vreća s pijeskom.
'Još nisam sanirala štetu od prošlog juga, evo ga sad opet. Pa ovo je ka u ratu, cili dvor mi je u vrećama s žalom i otvorenim šahtama. Sad je nekako jugo malo kalalo ali isto se bojimo pojačanja. More je to, nikad ne znaš kad će poludjeti, a mi smo baš umorni od ove južine', priča Katarina Beretin, čiji su stambeni objekti poplavljeni početkom mjeseca.
Ciklona koja utječe na veći dio Jadrana donijela je jačanje juga, kišu i grmljavinska nevremena, a najizraženije pogoršanje očekuje se tijekom noći.
Kiša i grmljavina već na sjeveru, jugo jača na cijelom Jadranu
Na sjeveru zemlje već su vidljive posljedice promjene: u Istri ima kiše, pljuskova i grmljavine, a mjestimice je palo oko 20 litara po četvornome metru. U isto vrijeme na cijelom Jadranu puše jugo koje je u jačanju, lokalno vrlo jako, uz olujne udare.
Najjače jugo bilježi se u sjevernoj Dalmaciji i na sjevernom Jadranu, gdje udari dosežu oko 90 kilometara na sat. Vrlo jako jugo puše i u Splitu s povremenim olujnim udarima, a na moru su već zabilježeni poremećaji u prometu.
Iako je tlak zraka nizak, ne očekuje se plima razmjera kakva je proteklih dana i tjedana zahvatila dio Dalmacije. Ipak, more je osjetno podignuto, a jugo dodatno "gura" more prema obali, osobito na izloženim dijelovima.
Pod utjecajem ciklone i nevremena koje je već stiglo u dijelove Dalmacije, snažna plima bilježi se na Čiovu, ali i u Splitu i Kaštelima, gdje more ulazi dublje u obalni pojas nego u uobičajenim okolnostima