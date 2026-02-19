Olujno jugo opet radi probleme: Izlilo se more u Kaštelima, mještani dižu brane

Na udaru je, navodi Dalmacija danas, opet bila donjokaštelanska riva, gdje se more prelilo na rivu i prometnicu, ali i u lučicu u portu Kaštel Novi te na plaži Gabine i obližnjoj lučici.

Najjači udari juga bili su negdje oko 17 sati, pričaju mještani, a oni ništa nisu prepuštali slučaju te su gradili brane od daski i vreća s pijeskom.

'Još nisam sanirala štetu od prošlog juga, evo ga sad opet. Pa ovo je ka u ratu, cili dvor mi je u vrećama s žalom i otvorenim šahtama. Sad je nekako jugo malo kalalo ali isto se bojimo pojačanja. More je to, nikad ne znaš kad će poludjeti, a mi smo baš umorni od ove južine', priča Katarina Beretin, čiji su stambeni objekti poplavljeni početkom mjeseca.