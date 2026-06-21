Tko bi mogao zamijeniti Starmera? 'Kralj sjevera' spreman je za državnu razinu

Andy Burnham, potencijalni Starmerov nasljednik nije novo ime u britanskoj politici, a u regiji Manchester je iznimno cijenjen zbog razvoja te regije. Također je percipiran kao najbolji komunikator među laburistima i potencijalna nada za spašavanje vladajuće stranke. Dok su laburisti doživjeli potop na lokalnim izborima, Burnham je pobijedio na izvanrednim izborima u svojoj regiji

Politička kriza Britanije ima dvije dimenzije: potop vladajućih laburista na lokalnim izborima te pritisak na premijera Keira Starmera da podnese ostavku s jedne, te masovni prosvjedi protiv migranata i kulturnih manjina zbog nekoliko nasilnih napada i ubojstva s druge strane. Pobjeda na izvanrednim izborima Kada je riječ o prvoj, Starmer bi, prema izvorima, u ponedjeljak ujutro mogao dati ostavku iako već tjednima to uporno odbija. Bude li je doista dao, svemu će kumovati Andyja Burnhama, starog laburističkog rivala Starmera koji je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima u okolici Manchestera, a koji je na području šireg Manchestera već dulje vremena obnašao dužnost usporedivu sa županom u Hrvatskoj.

Od samog Burnhama, iskusnog 56-godišnji političara koji je iz insajdera britanskih krugova postao autsajder se praktički očekuje da sada izazove Starmera te se naposljetku preseli na adresu Downing Street 10 (gdje je ured britanskog premijera). No, osim njegovih godina i funkcije u mančesterskoj okolici, što još znamo o ovom političaru. Zanimljivo, preferira majice, umjesto odijela, a svoju opuštenu osobnost projicira britanskoj javnosti i time što u slobodno vrijeme igra nogomet te kao ljubitelj glazbe iz devedesetih čak sudjeluje i u DJ bitkama. Bivši ministar se proslavio u Manchesteru Na tragu serije Game of Thrones, njegov je nadimak 'Kralj sjevera', a dobio je dok je 2020. godine kritizirao tadašnjeg premijera Borisa Johnsona za 'londonocentrično rješavanje pandemije koronavirusa'. No, uz to rođen je u Old Roanu i odgojen u tom području između Manchestera i Liverpoola. Laburistima se pridružio još kao tinejdžer a nakon studiranja na Cambridgeu, prvi puta je ušao u parlament 2001. godine. Kao zakonodavac, skupio je 15 godina iskustva te razvijao karijeru tijekom premijera Tonyja Blaira. Kasnije je pod premijerom Gordon Brownom dobio ozbiljnije uloge u vladi. Najprije kao glavni tajnik Trezora, a zatim i dvije ministarske funkcije: prvo kao ministar kulture, medija i sporta i potom kao ministar zdravstva. Ipak, u dva navrata je pokušao postati vođa laburista (2010. i 2015. godine), što mu nije pošlo za rukom. Stoga je otišao u Manchester, gdje je od 2017. na vlasti. Kroz mandate je dobio poštovanje građana zbog razvoja grada, poboljšavši javni prijevoz i druge gradske usluge, kao i sam razvoj grada koji sada ima nebodere na mjestima nekadašnjih post-industrijskih lokacija.