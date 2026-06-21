Trump potpuno izgubio busolu: ‘Zatvorite ga i nećete se ni vratiti u svoju je*enu državu. Raznijet ću vas!‘

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je za Fox News izjavio da je uputio oštro upozorenje Iranu zbog Hormuškog tjesnaca, prijeteći da će ih "je**** raznijeti" ako Teheran zatvori taj vitalni plovni put, javlja Fox News
Trump je razgovarao s glavnim stranim dopisnikom Fox Newsa Treyem Yingstom, rekavši da je upozorenje uputio izravno iranskom vodstvu ako Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zatvori Hormuški tjesnac.
'Zatvorite ga i nećete imati državu", rekao je Trump. "Nećete se ni vratiti u svoju je**** zemlju', javlja Fox News.
'Anđeo čuvar'
Trump je rekao da je u subotu kroz Hormuški tjesnac prošlo 19 milijuna barela nafte, dodajući da bi SAD mogle postati 'Anđeo čuvar' plovnog puta i preuzeti 20% nafte.
Također je upozorio na veće posljedice.
'Možda ćemo preuzeti tjesnac, ako budemo morali. .Je**** ću ih raznijeti', rekao je.
Kada su mu rekli za izjave iranskog predsjednika Masuda Pezeškiana o tome kako Iran zadržava svoje pravo na obogaćivanje urana, Trump nije štedio riječi.
'Bolje da pazi što govori', rekao je Trump o Pezeškianu. „Bolje da se dovede u red ili ćemo preuzeti ostatak zemlje.“
Trump je rekao da je 60-dnevni prekid vatre i okvir pregovora uspostavljen Memorandumom o razumijevanju koji je potpisao prošli tjedan 'samo opcija' i 'mogu učiniti što god želim nakon te opcije.'