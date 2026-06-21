Trump potpuno izgubio busolu: ‘Zatvorite ga i nećete se ni vratiti u svoju je*enu državu. Raznijet ću vas!‘

Trump je rekao da je u subotu kroz Hormuški tjesnac p rošlo 19 milijuna barela nafte, dodajući da bi SAD mogle postati 'Anđeo čuvar' plovnog puta i preuzeti 20% nafte.

'Zatvorite ga i nećete imati državu", rekao je Trump . "Nećete se ni vratiti u svoju je**** zemlju', j avlja Fox News.

Trump je razgovarao s glavnim stranim dopisnikom Fox Newsa Treyem Yingstom, rekavši da je upozorenje uputio izravno iranskom vodstvu ako Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) zatvori Hormuški tjesnac.

'Možda ćemo preuzeti tjesnac, ako budemo morali. .Je**** ću ih raznijeti', rekao je.

Kada su mu rekli za izjave iranskog predsjednika Masuda Pezeškiana o tome kako Iran zadržava svoje pravo na obogaćivanje urana, Trump nije štedio riječi.

'Bolje da pazi što govori', rekao je Trump o Pezeškianu. „Bolje da se dovede u red ili ćemo preuzeti ostatak zemlje.“

Trump je rekao da je 60-dnevni prekid vatre i okvir pregovora uspostavljen Memorandumom o razumijevanju koji je potpisao prošli tjedan 'samo opcija' i 'mogu učiniti što god želim nakon te opcije.'