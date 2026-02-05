Trump i Xi čuli se telefonom: 'Razgovor je bio vrlo pozitivan'

Prema kineskom službenom priopćenju, Peking je upozorio Washington da mora pažljivo postupati u vezi s prodajom oružja Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Sjedinjene Države s Tajvanom nemaju formalne diplomatske odnose, ali održavaju neslužbene veze s otokom i njegov su glavni dobavljač oružja, a zakonom su obvezane osigurati mu sredstva za obranu.

Trump je razgovor ocijenio 'vrlo pozitivnim' te rekao da je njegov odnos s kineskim predsjednikom 'iizuzetno dobar', dok je Xi poručio da 'pridaje veliku važnost kinesko-američkim odnosima'. Bio je to njihov prvi izravni razgovor od studenoga. Uz sigurnosna pitanja, Trump je naveo da Kina razmatra povećanje kupnje američke soje na 20 milijuna tona u tekućoj sezoni, u odnosu na ranijih 12 milijuna tona, što je potaknulo rast cijena soje.

Razgovarali su i o drugim međunarodnim temama, uključujući rat u Ukrajini, Iran te pitanja kontrole naoružanja. Trump je rekao da želi da Kina sudjeluje u budućim razgovorima o kontroli nuklearnog naoružanja. Poziv je održan uoči očekivanog Trumpova posjeta Pekingu u travnju. Dvojica čelnika posljednji su se put osobno sastala u listopadu u Južnoj Koreji, kada je postignuto krhko trgovinsko primirje.

Američki demokrati kritizirali su Trumpovo isticanje kineske kupnje soje kao znaka napretka, navodeći da se time zanemaruju pitanja kineske politike prema Tajvanu, ljudskih prava i potpore Rusiji.