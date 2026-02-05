Australska vlada odbacila pozive na uhićenje izraelskog predsjednika

'Predsjednik Herzog pozvan je u Australiju kako bi odao počast žrtvama napada na Bondiju i pružio potporu australskoj židovskoj zajednici nakon najozbiljnijeg terorističkog i antisemitskog napada koji se ikada dogodio na našem tlu', rekla je Wong.

Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong izjavila je da je četverodnevni posjet izraelskog predsjednika, koji je započeo u ponedjeljak, održan na poziv vlade i u skladu sa željama židovske zajednice.

U napadu 14. prosinca na plaži Bondi ubijeno je 15 ljudi, kada su dvojica napadača otvorila vatru iz automatskog oružja na sudionike proslave židovskog blagdana Hanuke.

Odvjetnik za ljudska prava Chris Sidoti, član Neovisne međunarodne istražne komisije UN-a o kršenjima ljudskih prava u Izraelu i na palestinskim teritorijima, javno je pozvao australsku vladu da povuče poziv ili uhapsi Herzoga ako dođe u Australiju.

Neovisna istražna komisija UN-a je 2025. zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi od početka rata potaknutog napadom Hamasa 7. listopada 2023. Istražitelji su naveli da su Herzog i drugi izraelski čelnici 'poticali genocid', što je Izrael odbacio, nazvavši izvješće 'pristranim i lažnim'.

Australski premijer Anthony Albanese pogriješio je pozivajući Herzoga. Propalestinski aktivisti najavili su prosvjede protiv posjeta, uključujući u Sydneyu, gdje je policija zabranila okupljanja. Australska savezna policija u ponedjeljak je optužila 19-godišnjeg stanovnika Sydneya zbog internetskih prijetnji smrću stranom šefu države, ne potvrdivši da je meta bio Herzog.