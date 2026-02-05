Human Rights Watch: Trump je napao temeljne stupove demokracije

U uvodu u izvješće, koje obuhvaća stanje ljudskih prava u više od 100 zemalja, izvršni direktor Human Rights Watcha Philippe Bolopion naveo je da se administracija Donalda Trumpa udaljila od dugogodišnje potpore SAD-a ljudskim pravima na globalnoj razini te pokazuje malo interesa za suzbijanje autoritarnih režima.

Bolopion je ocijenio da Washington sada pomaže državama poput Kine i Rusije u potkopavanju ljudskih prava te upozorio na, kako je rekao, brz pad kvalitete demokracije u Sjedinjenim Državama.

"Borba za budućnost ljudskih prava 2026. godine najizraženije će se voditi u SAD-u, s posljedicama za ostatak svijeta", rekao je Bolopion u videoobraćanju povodom objave izvješća.

Human Rights Watch kao primjere navodi Trumpovu oštru imigracijsku politiku, prijetnje biračkim pravima te druge mjere i retoriku koje, prema izvješću, uključuju oslanjanje na rasističke stereotipe i politike koje se podudaraju s ideologijom bijelog nacionalizma.