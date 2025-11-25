Zelenski: Ukrajina je spremna za mirovni sporazum sa SAD-om i Europom; oglasio se i Trump

Nakon što je procurilo da je Ukrajina prihvatila revidirani američki mirovni plan, o svemu se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski
Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je Kijev spreman krenuti naprijed s mirovnim sporazumom koji podržavaju SAD te da je spreman razgovarati o osjetljivim točkama s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ti razgovori, smatra, trebali bi uključivati europske saveznike.
U govoru na sastanku Koalicije voljnih Zelenski je pozvao europske čelnike da dogovore okvir za raspoređivanje 'snaga za uvjeravanje' u Ukrajinu i da nastave podržavati Kijev sve dok Moskva ne pokaže spremnost da prekine rat.
Iznenađujući potez Rubija
Na sastanku Koalicije voljnih, na kojem je sudjelovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, virtualno je prisustvovao američki državni tajnik Marco Rubio , što je rijedak primjer američkog sudjelovanja u raspravama koalicije, izvještava novinska agencija PA. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte također je sudjelovao u virtualnom sastanku, priopćio je ured za tisak NATO-a.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ranije je u objavi na društvenoj platformi X rekla da je SAD tijekom proteklog tjedna 'ostvario ogroman napredak prema mirovnom sporazumu dovevši za stol i Ukrajinu i Rusiju'.
'Postoji nekoliko delikatnih, ali ne nesavladivih pojedinosti koje se moraju izgladiti i koje će iziskivati daljnje pregovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država', dodala je.
Oglasio se Trump
'Nije lako, ali mislim da ćemo uspjeti', rekao je Donald Trump referirajući se na rat u Ukrajini.
'Mislim da smo vrlo blizu dogovora, saznat ćemo... Mislim da napredujemo', naveo je. Ponovio je kako je okončao više ratova diljem svijeta i kako je očekivao da će zaustavljanje rata u Ukrajini biti lakše, nego što je.
Ukrajina spremna smanjiti vojsku?
Još uvijek nije posve jasno što stoji u revidiranom američkom sporazumu, koji je originalno imao 28 točaka. Izvorni američko-ruski plan sastavili su prošli mjesec Kirill Dmitriev, posebni izaslanik Vladimira Putina, i Trumpov predstavnik Steve Witkoff. Prema tom planu, Ukrajina bi se trebala povući iz gradova koje kontrolira u istočnoj regiji Donbasa, ograničiti veličinu svoje vojske i ne pridružiti se NATO-u. 7
Tijekom pregovora u nedjelju u Švicarskoj – koje su predvodili američki državni tajnik Marco Rubio i šef Zelenskog ureda Andrij Jermak – plan je znatno revidiran. Sada uključuje samo 19 točaka. Ukrajina i njeni europski partneri inzistiraju da postojeća linija fronta mora biti polazna točka za razgovore o teritoriju. Smatraju da ne može biti priznanja teritorija koje je Rusija zauzela i dodaju da Kijev treba sam donijeti odluke o tome hoće li se pridružiti EU i NATO-u - nešto na što Kremlj želi staviti veto ili nametnuti uvjete.
Prema navodima Financial Timesa, Ukrajina je navodno pristala ograničiti veličinu svoje vojske na 800.000 vojnika. Izvori tog lista navode da su ukrajinski pregovarači zadovoljni ishodom, jer bi dogovor omogućio da Ukrajina zadrži otprilike sadašnju veličinu svoje ratne vojske. Prvotni američko-ruski nacrt predviđao je gornju granicu od 600.000 vojnika.
Iako je Ukrajina, prema pisanju FT-a, prihvatila revidirane uvjete, ključne sporne točke ostaju, prije svega teritorijalne zamjene i sigurnosna jamstva. O tim pitanjima, kako navode dužnosnici, odlučivat će izravno Volodimir Zelenski i Donald Trump.