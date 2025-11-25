Zelenski: Ukrajina je spremna za mirovni sporazum sa SAD-om i Europom; oglasio se i Trump

Nakon što je procurilo da je Ukrajina prihvatila revidirani američki mirovni plan, o svemu se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je Kijev spreman krenuti naprijed s mirovnim sporazumom koji podržavaju SAD te da je spreman razgovarati o osjetljivim točkama s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ti razgovori, smatra, trebali bi uključivati ​​europske saveznike. U govoru na sastanku Koalicije voljnih Zelenski je pozvao europske čelnike da dogovore okvir za raspoređivanje 'snaga za uvjeravanje' u Ukrajinu i da nastave podržavati Kijev sve dok Moskva ne pokaže spremnost da prekine rat.

Iznenađujući potez Rubija Na sastanku Koalicije voljnih, na kojem je sudjelovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, virtualno je prisustvovao američki državni tajnik Marco Rubio , što je rijedak primjer američkog sudjelovanja u raspravama koalicije, izvještava novinska agencija PA. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte također je sudjelovao u virtualnom sastanku, priopćio je ured za tisak NATO-a. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ranije je u objavi na društvenoj platformi X rekla da je SAD tijekom proteklog tjedna 'ostvario ogroman napredak prema mirovnom sporazumu dovevši za stol i Ukrajinu i Rusiju'. 'Postoji nekoliko delikatnih, ali ne nesavladivih pojedinosti koje se moraju izgladiti i koje će iziskivati daljnje pregovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država', dodala je. VIDEO: Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje

Oglasio se Trump 'Nije lako, ali mislim da ćemo uspjeti', rekao je Donald Trump referirajući se na rat u Ukrajini. 'Mislim da smo vrlo blizu dogovora, saznat ćemo... Mislim da napredujemo', naveo je. Ponovio je kako je okončao više ratova diljem svijeta i kako je očekivao da će zaustavljanje rata u Ukrajini biti lakše, nego što je.

