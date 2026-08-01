migratska kriza

Treba li vojska biti na hrvatskoj granici? Evo što o tome kaže Anušić

I.H./Hina

01.08.2026 u 12:39

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u subotu u Dalju, vezano uz migrantsku krizu u španjolskoj enklavi Ceuti, da vojska na granicu ide pod određenim okolnostima, a da to nisu te okolnosti i dodao da ne treba širiti paniku jer na granici ostaje hrvatska policija

"Ne treba širiti paniku. Ono što se dogodilo u Španjolskoj, dogodilo se zbog specifičnih okolnosti", kazao je Anušić u Dalju gdje se obilježava 35. obljetnica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći Policijsku postaju Dalj i tamošnje stanovništvo.

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Ministar Anušić naglasio je da Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Božinović zajedno sa svojim resorom i policijom nadzire granicu, i da će to tako i dalje ostati. "Vojska izlazi u sasvim drugačijim okolnostima, a ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici", dodao je.

Nažalost, kazao je, previše je onih koji zbog "nešto malo medijske pažnje" šire paniku, neistine, senzacionalističke naslove i sve ono što buni javnost i zbunjuje javnost.

"Ne treba to raditi, to nisu teme s kojima se treba javnost uzbunjivati. Ima puno drugih tema koje trebamo i moramo komunicirati. Ostavimo ovo onima koji su za to zaduženi. Migrantska kriza ne traje od jučer, traje već jedno desetljeće, Hrvatska se s tim uspješno bori i nastavit će se uspješno boriti", poručio je ministar Anušić.

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