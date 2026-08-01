Španjolski ministar tvrdi da je situacija u Ceuti pod kontrolom, no obrušio se na članicu EU-a

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je u subotu u Ceuti da je suradnja s Marokom omogućila da se migrantska kriza u španjolskoj enklavi stavi pod kontrolu u manje od 48 sati, istaknuvši da je Maroko "saveznička zemlja", dok je broj poginulih u pokušaju prelaska mora porastao na najmanje 67

"Borba protiv nezakonitih migracija znači spašavanje života", rekao je Grande-Marlaska na konferenciji za novinare u Ceuti, ponovivši da je masovni ulazak migranata predstavljao "napad na teritorijalni integritet Ceute". Dodao je da su vlasti odmah aktivirale potrebne ljudske i materijalne resurse te da sada stanje u gradu postupno vraćaju u normalu.

Prema podacima španjolske vlade, u Ceutu je nezakonito ušlo više od 50.000 migranata, dok vlasti toga autonomnog grada procjenjuju da ih je bilo oko 60.000. Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno je u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji migranata. Broj poginulih u pokušaju da morskim putem stignu do španjolskog teritorija porastao je na najmanje 67, nakon što su spasilačke službe izvukle nova tijela iz mora.

Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI







+15 Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI

Grande-Marlaska rekao je da su prizori iz Ceute bili potresni, ali je naglasio kako je odgovor vlasti bio brz i učinkovit. Istaknuo je da je Španjolska među predvodnicima Europske unije u upravljanju migracijama te da su njezine granice među najsigurnijima u Europskoj uniji i među najmanje propusnima. Ministar je također kritizirao pojedine države članice Europske unije, napose Italiju, koja je zbog migrantske krize zatražile privremeno isključenje Španjolske iz schengenskog prostora.