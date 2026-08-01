Španjolski ministar tvrdi da je situacija u Ceuti pod kontrolom, no obrušio se na članicu EU-a

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je u subotu u Ceuti da je suradnja s Marokom omogućila da se migrantska kriza u španjolskoj enklavi stavi pod kontrolu u manje od 48 sati, istaknuvši da je Maroko "saveznička zemlja", dok je broj poginulih u pokušaju prelaska mora porastao na najmanje 67
"Borba protiv nezakonitih migracija znači spašavanje života", rekao je Grande-Marlaska na konferenciji za novinare u Ceuti, ponovivši da je masovni ulazak migranata predstavljao "napad na teritorijalni integritet Ceute". Dodao je da su vlasti odmah aktivirale potrebne ljudske i materijalne resurse te da sada stanje u gradu postupno vraćaju u normalu.
Prema podacima španjolske vlade, u Ceutu je nezakonito ušlo više od 50.000 migranata, dok vlasti toga autonomnog grada procjenjuju da ih je bilo oko 60.000. Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno je u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji migranata.
Broj poginulih u pokušaju da morskim putem stignu do španjolskog teritorija porastao je na najmanje 67, nakon što su spasilačke službe izvukle nova tijela iz mora.
Grande-Marlaska rekao je da su prizori iz Ceute bili potresni, ali je naglasio kako je odgovor vlasti bio brz i učinkovit. Istaknuo je da je Španjolska među predvodnicima Europske unije u upravljanju migracijama te da su njezine granice među najsigurnijima u Europskoj uniji i među najmanje propusnima.
Ministar je također kritizirao pojedine države članice Europske unije, napose Italiju, koja je zbog migrantske krize zatražile privremeno isključenje Španjolske iz schengenskog prostora.
"Riječ je o sebičnom, nesolidarnom i krajnje neodgovornom stavu. To je neoprostivo", rekao je, dodajući da je takva reakcija posljedica "zle namjere, neznanja ili neupućenosti", podsjetivši da Ceuta nije dio schengenskog prostora. Podsjetio je Italiju da je Španjolska njoj pomagala prilikom masovnog dolaska migranata na talijanski otok Lampedusu.
Španjolski premijer Pedro Sánchez u međuvremenu je predsjednici Europske komisije i čelnicima država članica uputio pismo u kojem je izrazio zabrinutost zbog reakcije dijela europskih vlada na krizu. Naveo je da je većina članica pružila potporu Španjolskoj, dok su neke, kako je istaknuo, "iz predrasuda, dezinformacija, neznanja ili političkih interesa" zatražile privremeno isključenje zemlje iz schengenskog prostora,