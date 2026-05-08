Treba li Švicaraca biti više od 10 milijuna? Stanovništvo je podijeljeno

Švicarska vlada protivi se inicijativi koju predvodi desničarska Švicarska narodna stranka (SVP). O njoj će se odlučivati na glasovanju 14. lipnja.

Vlada upozorava da bi taj potez narušio suradnju s Europskom unijom, njezinim ključnim trgovinskim partnerom, te nanio štetu gospodarstvu.

Prijedlog propisuje da stanovništvo ne smije premašiti brojku od 10 milijuna prije 2050. godine, te da Švicarska treba raskinuti svoj sporazum o slobodi kretanja s EU-om.