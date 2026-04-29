napeti odnosi

Požar u švicarskom skijalištu dobio sudski epilog: Italija traži odštetu za poginule državljane

M.Či./Hina

29.04.2026 u 20:59

Giorgia Meloni Izvor: Profimedia / Autor: NICOLAS TUCAT / AFP / Profimedia
Talijanska vlada u srijedu je izjavila da se registrirala kao tužitelj u pravnom postupku zbog požara u švicarskom skijalištu Crans-Montana u kojem je poginula 41 osoba, uključujući šest talijanskih državljana

Taj potez uslijedio je nakon napetosti između dviju zemlje zbog incidenta na Staru godinu i nedavnih švicarskih zahtjeva da Italija plati troškove liječenja Talijana ranjenih u požaru.

Pravni postupak opravdan je 'značajnim resursima' koje je mobilizirala nacionalna civilna zaštita za pomoć talijanskim žrtvama, priopćio je ured premijerke Giorgie Meloni.

Također se temelji na 'izuzetnoj odgovornosti' švicarskih lokalnih vlasti, što 'opravdava pravni postupak protiv svih odgovornih stranaka', navodi se u izjavi talijanske vlade.

Švicarski tužitelji pokrenuli su kaznene istrage protiv francuskih vlasnika bara, kao i protiv brojnih lokalnih dužnosnika, uključujući gradonačelnika Crans-Montane, koji je priznao da je njegova općina propustila više godišnjih sigurnosnih provjera objekta.

Talijanski veleposlanik u Švicarskoj naglasio je da je Italija liječila švicarske pacijente ozlijeđene u Crans-Montani u jednoj od svojih bolnica i doprinijela spasilačkim operacijama helikopterom, bez traženja novca.

ništa od dogovora

Trump odbio ponudu Teherana: Guše se kao prežderana svinja i bit će im još gore
wright u hrvatskoj

wright u hrvatskoj

Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik
konstruktivan razgovor

konstruktivan razgovor

Magyar nakon razgovora s Von der Leyen: Europski novac uskoro stiže u Mađarsku!

