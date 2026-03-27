Tomašević pobrojio svu štetu po Zagrebu: 'Normalizacija tek u ponedjeljak'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola

Štete od nevremena gradonačelnik Zagreba obišao je s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković, glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, a novinarima je potvrdio da je cijeli dan u kontaktu s nekoliko ministara, čuo se i s premijerom Andrejem Plenkovićem te se koordiniraju oko cijele situacije. Tri osnovne škole znatno su, kaže, oštećene - Remete, Markuševec i u Španskom "Tituša Brezovačkog". Vjeruje da će većinu škola i vrtića brzo sanirati, a za one za koje će im trebati više vremena, kad prođu školski praznici morat će možda s Ministarstvom napraviti i neki privremeni premještaj učenika u školske objekte koji nisu stradali. Tomašević je ustvrdio i kako je dosta velika šteta na osobnim vozilima i na krovovima, uglavnom limenim, koje je dignuo vjetar. Najavio je da će kao i 2023. vidjeti, da idu u mjere financijske pomoći za građane koji nisu osigurani. Za školske objekte rekao je da su osigurani od strane Grada, tako da tu očekuju i povrat sredstava od osiguravajućih društava.

Tomislav Tomašević o nevremenu u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Video: Igor Kralj/PIXSELL

Fokus na sigurnosti Za štetu na jezeru Bundek rekao je da je otprilike takva kakva je bila u nevremenu 2023. te će sanacija jako dugo trajati. Poručio je da im je prioritet sigurnost tako da će se fokusirati i sve snage Zrinjevca usmjeriti da raščišćavaju opasne grane. Istaknuo je i da su u odnosu na 2023. kapaciteti Grada što se tiče najbitnijih strojeva, a to su grajferi sada utrostručeni, imali su ih oko 11 a sada ih imaju oko 35 te će moći puno brže sanirati posljedice nevremena.

On i Fuchs odgodili nastavu Tomašević je naglasio i da se jutros oko pet sati čuo s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom te su donijeli odluku da danas ne bude nastave u osnovnim i srednjim školama. Riječ je o 100.000 učenika. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da je uslijed olujnog nevremena u zadnjih 24 sata zabilježeno preko 1200 intervencija na području Hrvatske te je angažirano preko 3800 vatrogasaca, a najteže stanje je na području Zagreba, zatim Zagrebačke županije gdje bilježe preko 800 intervencija (zajedno od tih 1200). Istaknuo je da je veliki angažman vatrogasaca, te poručio da za sada imaju dovoljno snaga, a ako bude trebalo spremni su u svakom trenutku dignuti snage iz drugih županija. Kaže da očekuju i smirivanje vjetra pa da mogu i s auto-ljestvama krenuti u rad na visini.

Tomašević o poruci SRUUK-a Na pitanje novinarke gradonačelniku Tomaševiću zašto nije ranije poslano upozorenje o neodržavanju nastave sustavu SRUUK, pa je građanima stiglo tek iza 7,40 sati, Tomašević je rekao da je najbitnije da je informacija otišla. Kazao je da su resorni ministar i on tu odluku donijeli do 6 ujutro, a u 6,30 je ta informacija već bila u svim medijima i bila je poslana svim ravnateljima koji su onda preko grupa slali informaciju roditeljima.

