Tolušić raspalio po IDS-u: '29 godina krčmite po tom Uljaniku, može vas biti sram', Demetlika mu cinično odgovorio

Što će se dogoditi s Uljanikom - restrukturiranje ili stečaj? Kako će Vlada odgovoriti na zahtjeve radnika koji odluku traže odmah? Sindikati najavljuju daljnje akcije, tvrde da ih uništavaju marginalci, a Vladu prozivaju da kupuje vrijeme i igra se s gladnim ljudima.

'Bili smo sigurni da će ovog tjedna na Vladi biti donesena odluka. Više nam je to puta bilo obećavano. Nismo spremni opet izaći na ulice i nešto izvoditi, a kako su radnici očekivali od nas neku akciju - zatvorili smo porte', kazao je Đino Šverko. Dodao je kako im je iz Vlade puno puta obećavano da se kroz restrukturiranje Uljanik može spasiti i oni su vjerovali u to.

Tomislav Tolušić mu je odgovorio kako Vlada ne želi brzopleto donositi odluke, a sve što je za Uljanik napravila radila je kako je mogla, u skladu s propisima.

'Ako je itko svjestan važnosti brodogradnje onda je to ova Vlada, ali moramo biti i odgovorni. Licitiranje brojkama za njega je - neozbiljno. Iz proračuna je, dodao je - plaćeno 3,1 milijarde kuna za brodove koji ne postoje. Sad očekujete rješenje preko noći. Dozvolite da sagledamo sve', poručio je.

Stečaj nije likvidacija

'Tražili smo da Vlada imenuje svoje članove u Upravu ili NO kako bi izbjegli plaćanje 3,1 mIilijardi kuna. Izabrali smo Upravu, i Končar je bio tamo. Brojke su bile čiste i tako smo išli prema Ministarstvu. Da se reagiralo na vrijeme platili bi puno manje, možda milijardu, a radnici ne bi bili bez plaće. Koji je dio ovdje brzoplet, šest mjeseci, sedam mjeseci ili šest godina?', upitao je Samir Hažić. Tolušić mu je odgovorio kako se radi o dva projekta restrukturiranja i o budućim jamstvima od nekoliko milijardi.

'Stečaj nije likvidacija. Mi se igramo crno-bijelih ekstrema, a vrijeme prolazi i uskoro nećemo imati što likvidirati. Radnici nestaju. Restrukturiranje - ono nema nikakvog smisla i nema ga tko sprovesti', kazao je Radimir Čačić. Dodao je kako su jedini ozbiljni ljudi s kojima je radio i koji su se dokazali bili ljudi iz Uljanika - ne iz Kraljevice, Brodosplita, Brodotrogira ili Trećeg maja. Još 2010. su tražili da izađu iz sustava potpora kako im ne bi bio nametnut strateški partner i nekontrolirana privatizacija. To su i dobili - postali su potpuno nezavisni. Tad je pred njih stavljen ultimatum - ili ćete biti državni (pa će država postaviti NO i Upravu) ili se privatizirajte. Kad se s privatnom tvrtkom ugovaraju brodovi za državno brodogradilište - za to se ide u zatvor, kazao je Čačić.