Plenković: U slučaju Uljanik mora se voditi računa o svim aspektima

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u Bruxellesu da će se odluka o Uljaniku donijeti nakon što se obave još neki razgovori, među inim, i konzultacije s europskim partnerima te da se pritom mora voditi računa o svim aspektima

Predstavnici vladajuće koalicije u srijedu na sastanku u Banskim dvorima nisu donijeli konačnu odluku hoće li Uljanik u proces restrukturiranja ili u stečaj, već bi tu odluku trebali donijeti za nekoliko dana. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić kazao je i da su na sastanku izneseni podatci po kojima bi troškovi restrukturiranja Uljanika iznosili nešto više od milijardu eura, a troškovi stečaja oko 557 milijuna eura.



"Nije svejedno izložiti se ponovno iznosima koji će praktički ići i do iznosa koji su u ovom trenutku skoro dvostruko veći od projiciranog koliko nas košta varijanta isplate obveza sukladno stečaju. Čuli ste jučer to je 557,5 milijuna eura, a od toga smo već dobar dio, skoro 420 milijuna eura platili. No, donosit ćemo odluke kada se još malo konzultiramo i kad obavimo još neke razgovore i ovdje s našim europskim partnerima", rekao je Plenković novinarima u Bruxellesu.

Plenković je rekao da želi podsjetiti radnike Uljanika i 3. maja da je sve što su prošle godine primili došlo iz državnog proračuna slijedom odluke vlade.

"To nisu bila jamstva za brodove, za što smo u prosincu, siječnju, veljači i početkom ožujka isplatili 3,1 milijardu kuna, nego sanacijsko jamstvo u iznosu od 716 milijuna kuna, pokušaj da se ide u restrukturiranje. Taj pothvat nažalost nije uspio, nije bio verificiran ni od naših resora, ni od strane EK-a", rekao je premijer.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u srijedu uoči sastanka vladajuće koalicije da će se "u prvom koraku sigurno brojka pokazati da je jeftinije ići u stečaj".

"U prvom koraku sigurno će brojka pokazati da je jeftinije ići u stečaj ali dugoročno, u sljedećih deset godina, to je predmet polemike", rekao je Horvat.