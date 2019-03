Ćorić: Ulaganje daljnjih sedam milijardi kuna u Uljanik ne čini mi se opravdanim

Dok se čeka da Vlada donese odluku o Uljaniku, svoje mišljenje iznio je i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

Naime, nakon jučerašnjeg koalicijskog sastanka donesen je zaključak da Horvat zajedno sa Zdravkom Marićem mora do idućeg koalicijskog sastanka sljedećega utorka napraviti analizu i prezentirati koliko će koštati opcija stečaja, a koliko opcija restrukturiranja. Neslužbeno se može čuti da Marić nije sklon iz proračuna izdvojiti 7 do 8 milijardi kuna za restrukturiranje.

'Pristup treba li ići u restrukturiranje ili ne je pristup svakog onog tko promišlja ekonomski i svak tu vidi neke svoje momente, odnosno stavlja naglasak na neke stvari. Ja do sada nisam sudjelovao u toj raspravi, ali varijanta u kojoj se daljnjih sedam milijardi kuna ulaže u jedan takav proces, nakon desetaka milijardi kuna koje je Hrvatska već uložila subvencija u brodograđevni sektor, meni se ne čini opravdanim', iznio je svoj stav Ćorić.

Na pitanje da li bi to bio prevelik šok za proračun, Ćorić kaže: 'To je jednostavno cijena koja se plaća u procesu koji će nas u konačnici dovesti u jednu neizvjesnu situaciju. Konkurentnost svjetske brodograđevne industrije u odnosu na kineska brodogradilišta ili ona koaj su dovedena do najveće razine jako je teško održati pa tako i u Hrvatskoj. I to u donošenju odluke treba imati na umu.'