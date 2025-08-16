SENZACIJA

Šok s Poljuda! Garcia seli Livaju na klupu?!

S. M.

16.08.2025 u 22:29

Marko Livaja NK Hajduk
Marko Livaja NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk u nedjelju u 21 sat na Poljudu dočekuje Slaven Belupo.

Kako piše Dalmatinski portal, Gonzalo Garcia će za tu utakmicu napraviti radikalan rez i na klupi će ostaviti Marka Livaju.

vezane vijesti

Najbolji Hajdukov igrač potpuno je izvan forme na početku sezone i bio je na udaru kritika navijača nakon ispadanja od Dinama. Navodno nije riječ o ozljedi niti sukobu s trenerom nego je Urugvajac jednostavno odlučio Livaju malo ohladiti.

'Tražim od Livaje da na drukčiji način radi za momčad', rekao je Garcia uoči utakmice sa Slavenom, a o Livaji je govorio i nakon ispadanja iz Europe:

'Dobro radi, dobro trenira i sretan sam s njim. Znate kako je s napadačima... Danas je imao veliku šansu, u prošloj utakmici tri, nekad imaš više sreće, nekad manje. Trudio se, pomagao je, radio je s momčadi. Kad ima dobar dan, zabit će gol iz jedne šanse, ali tu je gdje je.

On puno radi, a to je jedino što mogu tražiti od njega. Igrači nisu strojevi. I Messi ima period krize. Da, istina, nije zabio gol u dvije utakmice iz tri, četiri šanse, ali se trudio. Znam da će biti bolji'.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Dinamo slavio na Rujevici golovima Belje; Rijeka ima za čime žaliti

RIJEKA
0:2
DINAMO
je li ovo penal?

je li ovo penal?

Pogledajte najsporniji trenutak derbija! Đalović divljao i tražio penal, Kolarić mu dao karton
SENZACIJA

SENZACIJA

Šok s Poljuda! Garcia seli Livaju na klupu?!

najpopularnije

Još vijesti