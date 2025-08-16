Šok s Poljuda! Garcia seli Livaju na klupu?!

Kako piše Dalmatinski portal , Gonzalo Garcia će za tu utakmicu napraviti radikalan rez i na klupi će ostaviti Marka Livaju .

Najbolji Hajdukov igrač potpuno je izvan forme na početku sezone i bio je na udaru kritika navijača nakon ispadanja od Dinama. Navodno nije riječ o ozljedi niti sukobu s trenerom nego je Urugvajac jednostavno odlučio Livaju malo ohladiti.



'Tražim od Livaje da na drukčiji način radi za momčad', rekao je Garcia uoči utakmice sa Slavenom, a o Livaji je govorio i nakon ispadanja iz Europe:

'Dobro radi, dobro trenira i sretan sam s njim. Znate kako je s napadačima... Danas je imao veliku šansu, u prošloj utakmici tri, nekad imaš više sreće, nekad manje. Trudio se, pomagao je, radio je s momčadi. Kad ima dobar dan, zabit će gol iz jedne šanse, ali tu je gdje je.



On puno radi, a to je jedino što mogu tražiti od njega. Igrači nisu strojevi. I Messi ima period krize. Da, istina, nije zabio gol u dvije utakmice iz tri, četiri šanse, ali se trudio. Znam da će biti bolji'.