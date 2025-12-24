Možemo! traži saborsko povjerenstvo za femicid: 'Vlada mora pokazati više interesa'

Svrha istražnog povjerenstva je 'utvrditi zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificirati institucionalne propuste, odgovornosti i obrasce nečinjenja te predložiti konkretne mjere i zakonodavne izmjene koje će spriječiti ponavljanje femicida', priopćili su u srijedu iz stranke Možemo!

Istražno povjerenstvo, dodaju, treba ispitati kako se provodi procjena rizika u slučajevima obiteljskog i partnerskog nasilja. Zašto zaštitne mjere izrečene nasilnicima nisu učinkovite ili se ne nadziru? Kako i zašto dolazi do situacija u kojima nasilnici s višestrukim prijavama ostaju na slobodi bez adekvatnog nadzora? Postoje li propusti u edukaciji policije, sudstva, zdravstva i socijalnih službi?

“Vladajuća većina je prije tjedan dana odbila dati potpise za prethodnu inicijativu Možemo! sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoj sabora na kojoj bi se od nadležnih ministara i javnih institucija dobili odgovori gdje je sustav zakazao i što se mora promijeniti da se femicidi više ne ponavljaju. No postoji javni interes, temeljen na činjenici da je u RH tijekom 2025., do sredine prosinca ubijeno 19 žena, da se provede istraga o razlozima nefunkcioniranja sustava prevencije femicida i da je provede Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo građana”, navela je Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika Možemo!.