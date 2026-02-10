Talijani komemoriraju žrtve zločina jugoslavenskih partizana: 'Bolna stranica povijesti'

Diljem zemlje su održane komemoracije, uključujući svečanost u donjem domu parlamenta u Rimu u kojoj su sudjelovali predsjednik Sergio Mattarella i premijerka Giorgia Meloni, koja je u utorak rekla da Italija više neće dozvoliti da se taj dio povijesti "iskrivljuje, poriče ili briše".

Fojbe (kraške jame) mjesta su stradavanja civilnih i vojnih žrtava u 2. svjetskom ratu na prostoru Istre i sjeveroistoku Italije.

Procjenjuje se da su jugoslavenski komunisti, koji su zauzeli istarski poluotok tijekom posljednje dvije godine rata, mučili ili usmrtili do 15.000 Talijana, piše ANSA i dodaje da je točan broj žrtava nepoznat djelomično zbog činjenice da su Titove snage uništile podatke o lokalnom stanovništvu kako bi zataškale zločine.