Kaos na parkingu kod splitskog groblja: Luksuzni auti divljaju, turiraju i pale gume

Zanimljivo je kako je policija za sve uhićene predložila zatvor, no svi osim jednog su odlukom suda pušteni na slobodu te će se u redovnom postupku odlučiti o njegovoj odgovornosti za počinjene prekršaje.

Devet vozača prijavljeno je zbog narušavanja javnog reda i mira, nekima su izrečene mjere opreza, jedan od njih je bježao policiji, ali je brzo uhićen, bilo je i pojedinaca koji su vozili pod utjecajem alkohola, a njih 33 je bilo nepropisno parkirano, od čega su tri svoja vozila parkirala na mjestima za invalide, a šest suprotno postavljenim prometnim znakovima.

Policija je u na poziv građana o neprimjerenoj automobilskoj buci na Lovrincu tijekom ovog mjeseca intervenirala u tri navrata - 10., 14. i 20. veljače.

U zatvor nije završio ni 22-godišnjak koji je nešto prije ponoći u Ulici Josipa Jovića naglim proklizavanjem kotača i škripom guma stvarao buku visokog intenziteta, čime je remetio mir i noćni odmor građana.

Policija je na istom parkingu u večernjim satima otkrila i vozača BMW serije 3 koji je "turirao", točnije na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir tako da je tijekom vožnje naprijed i polukružnog okretanja, povećavao brzinu što je uzrokovalo proklizavanje kotača i zanošenje vozila te stvaranje buke visokog intenziteta, rekli su u policiji.

Osim što je na opisani način remetio noćni mir građana, uplašio je i pješake koji su se kretali u blizini. Vozač je bio uporan u činjenju prekršaja i u kratkom vremenu je tri puta na opisani način vozilom stvarao prekomjernu buku.

Za volanom se nalazio 27-godišnjak koji je uhićen i doveden u policijsku postaju jer se radi o ponavljaču koji je do sada pravomoćno prekršajno kažnjavan zbog remećenja javnog reda i mira i kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Posljednji put je sankcioniran zbog proklizavanja vozilom 17. rujna 2025. godine. Kako bi ga spriječili u daljnjem činjenju prekršaja, policijski službenici su mu privremeno oduzeli vozilo kojim je počinio prekršaj. Odveden je na sud kojem je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora i novčana kazna. Sudu je predloženo i da 27-godišnjaku trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor. Identičan prekršaj na Lovrincu je počinio je i 21-godišnjak koji je također bio za volanom luksuznog BMW-a.