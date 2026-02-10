povratak razgovoru

Rusija impresionirana Macronom: Francuski predsjednik obnavlja kontakte s Moskvom

I.K./Hina

10.02.2026 u 15:10

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON
Francuski predsjednik Emmanuel Marcon vjeruje da Europa mora opet izravno razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi pronalaska puta prema miru u Ukrajini.

Macron je za nekoliko europskih novina – uključujući njemački Süddeutsche Zeitung i francuski Le Monde – rekao da Europa ne smije delegirati razgovore s Rusijom Washingtonu.

„Mora biti moguće obnoviti dijalog s Rusijom. Zašto? Jer na dan kad ćemo postići mir, taj će se mir doticati i Europe”, rekao je francuski predsjednik u razgovoru objavljenom u utorak.

„Obnovili smo kanale rasprave na tehničkoj razini”, otkrio je.

'Ne smije biti previše dionika'

Na pitanje želi li on biti taj koji će razgovarati s Putinom, Macron je odgovorio da vjeruje kako je potreban dobro organiziran europski pristup, no da ne smije biti previše dionika.

Kremlj tvrdi da je Rusija spremna na povratak dijalogu s Francuskom na predsjedničkoj razini, piše agencija dpa.

„Bilo je kontakata, možemo potvrditi da ćemo, ako bude potrebno i poželjno, što prije pomoći u obnovi dijaloga na najvišoj razini”, rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, a prenosi ruska novinska agencija Interfax.

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo / Zuma Press / Profimedia

Moskva je impresionirana

„Dugo govorimo da je nelogično, kontraproduktivno i štetno za sve strane da se odnosi svedu na nulu”, naglasio je Peskov.

Govoreći o spremnosti Macrona na izravne razgovore Europljana i Putina, Peskov je kazao da Moskvu to „impresionira”.

Macronov savjetnik za vanjsku politiku Emmanuel Bonne nedavno je bio u Moskvi, a njemački kancelar Friedrich Merz tada je rekao da je riječ o koordiniranoj inicijativi.

Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik
Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik Izvor: EPA / Autor: SERGEI BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

I Rusija želi što brži kraj rata u Ukrajini

Macron i Putin su posljednji put telefonski razgovarali 1. srpnja prošle godine, što je bila njihova prva razmjena mišljenja u tri godine. 

Glasnogovornik Kremlja rekao je i da Rusija cilja na što brži povratak za pregovarački stol kako bi se dovršio rat u Ukrajini. 

Zasad nije određen dan za trilateralne razgovore nakon što su se ukrajinska i ruska strana, pod posredstvom SAD-a, prošli tjedan sastale u Abu Dabiju, dodao je Peskov. 

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru za kanal NTV kazao je da je u pregovorima još preostalo mnogo posla. 

tportal
