Rusija impresionirana Macronom: Francuski predsjednik obnavlja kontakte s Moskvom

Francuski predsjednik Emmanuel Marcon vjeruje da Europa mora opet izravno razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi pronalaska puta prema miru u Ukrajini.

Macron je za nekoliko europskih novina – uključujući njemački Süddeutsche Zeitung i francuski Le Monde – rekao da Europa ne smije delegirati razgovore s Rusijom Washingtonu. „Mora biti moguće obnoviti dijalog s Rusijom. Zašto? Jer na dan kad ćemo postići mir, taj će se mir doticati i Europe”, rekao je francuski predsjednik u razgovoru objavljenom u utorak. „Obnovili smo kanale rasprave na tehničkoj razini”, otkrio je.

'Ne smije biti previše dionika' Na pitanje želi li on biti taj koji će razgovarati s Putinom, Macron je odgovorio da vjeruje kako je potreban dobro organiziran europski pristup, no da ne smije biti previše dionika. Kremlj tvrdi da je Rusija spremna na povratak dijalogu s Francuskom na predsjedničkoj razini, piše agencija dpa. „Bilo je kontakata, možemo potvrditi da ćemo, ako bude potrebno i poželjno, što prije pomoći u obnovi dijaloga na najvišoj razini”, rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, a prenosi ruska novinska agencija Interfax.

Moskva je impresionirana „Dugo govorimo da je nelogično, kontraproduktivno i štetno za sve strane da se odnosi svedu na nulu”, naglasio je Peskov. Govoreći o spremnosti Macrona na izravne razgovore Europljana i Putina, Peskov je kazao da Moskvu to „impresionira”. Macronov savjetnik za vanjsku politiku Emmanuel Bonne nedavno je bio u Moskvi, a njemački kancelar Friedrich Merz tada je rekao da je riječ o koordiniranoj inicijativi.