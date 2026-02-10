Stanivukovića policajci pretresli na ulasku u Hrvatsku, pregledan i Mercedes

Za sada nema službenih informacija o razlozima pojačane kontrole, no događaj je izazvao pozornost javnosti s obzirom na njegove nedavne šokantne izjave vezane uz Hrvatsku.

Prema dostupnim informacijama portala Hercegovina.info , Stanivuković je u Hrvatsku pokušao ući preko graničnog prijelaza Gradiška, gdje su ga hrvatski policijski službenici detaljno pregledali, kao i skupocjeni Mercedes kojim je upravljao.

Naime, Stanivuković je nedavno boravio u Gračacu gdje je poručio da teritoriji koji su u ratu 1990-tih držali pobunjenih hrvatski Srbi i danas pripadaju njima. Gradonačelnik Banja Luke izjavio je da 'ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu' i da 'da ova zemlja pripada nama'.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatiljve i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo.

Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić zbog izjave je Stanivukovića prijavio DORH-u, a oglasio se i načelnik općine Gračac Goran Đekić.

Poručio je takav govor nije doprinio suživotu i stabilnosti lokalne zajednice. Istaknuo je kako su takve poruke nepotrebne i štetne, naglašavajući da bi fokus trebao biti na budućnosti, razvoju, poljoprivredi i poboljšanju uvjeta života, a ne na ratnim temama iz prošlosti.

Đekić je ocijenio da Stanivukovićevi istupi ne pomažu srpskoj zajednici u Hrvatskoj, već dodatno otežavaju odnose i otvaraju stare rane, upozorivši da 'nije ni vrijeme ni mjesto' za takve poruke.