Željezničke nesreće utjerale strah u kosti građanima: Španjolci odustaju od vožnje vlakovima

Tvrtka za istraživanje javnog mišljenja 40db provela je 'online' istraživanje među 2.000 stanovnika Španjolske od kojih je 24,2 posto reklo da razmišlja o prestanku korištenja vlakova, a 20,5 posto je već prestalo putovati na taj način.

Pa ipak, većina, odnosno 55,3 posto se i dalje namjerava voziti vlakovima u zemlji s najdužom prugom za brze vlakove na svijetu nakon Kine.

Nesreće u Andaluziji, gdje je kao mogući uzrok navedeno puknuće pruge, i Kataloniji gdje je došlo do odrona zaštitnog zida i stijene na tračnice uslijed kišnog nevremena, izazvale su kritike na račun lijeve vlade premijera Pedra Sancheza.