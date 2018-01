Svijet nejednakih: Ovo su prava i obaveze s kojima su žene ušle u 2018.

Island je prvi donio zakon prema kojemu žena u toj državi za isti posao mora biti plaćena kao muškarac, a u Afganistanu otac pod krinkom 'dječjeg braka' prodaje 10-godišnju kćer da od 'zarade' nabavi novu ženu. To su dvije udaljene galaksije s kojima su žene ušle u 2018. godinu. Donosimo pregled prava žena u svijetu

Bez obzira na to koja institucija i putem kojih se parametara određuju najsretnije i najtužnije zemlje za žene, među prvima su pretežito one europske, nedvojbeno uvijek nordijske zemlje, plus Kanada i Australija, mahom bogate poput Švedske, u kojoj gotovo dvije trećine sveučilišnih diploma zaslužuju žene te ima jednu od najbolje plaćenih politika roditeljskog dopusta na svijetu za oba spola. Među najtužnijima opetovano se nađu one poput Jemena, Sudana, Somalije ili Iraka.