Američki ministar financija: Trump carine koristi kao vanjskopolitički instrument

M.Č./Hina

08.08.2025 u 07:48

Scott Bessent
Scott Bessent Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Američki predsjednik Donald Trump koristi carine kao vanjskopolitički instrument namećući sekundarne carine na indijsku robu jer Indija kupuje rusku naftu, rekao je ministar financija Scott Bessent u razgovoru za Fox News

"Predsjednik Trump koristi carine kao instrument vanjske politike i nameće sekundarne carine Indiji jer kupuje rusku naftu", rekao je Bessent u emisiji "Special Report with Bret Baier".

Na pitanje hoće li SAD uvesti dodatne tarife na kinesku robu jer Peking kupuje rusku naftu, Bessent je rekao da Trump ostavlja sve opcije otvorenima kako bi zaustavio rat u Ukrajini, a "uvođenje carina Kini moglo bi u jednom trenutku doći na red".

