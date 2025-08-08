Putin i Modi: Rusija i Indija produbljuju partnerstvo

Dvojica čelnika razgovarala su nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio dodatnu carinu od 25% na indijsku robu kako bi kaznio New Delhi jer i dalje kupuje rusku naftu.

Tim je penalom povećana ukupna carina na indijsku robu izvezenu u SAD na 50%, što je među najvišima koje su Sjedinjene Države nametnule ijednom trgovinskom partneru.

"Imao sam vrlo dobar i detaljan razgovor sa svojim prijateljem predsjednikom Putinom. Zahvalio sam mu što me izvijestio o najnovijim događajima u vezi s Ukrajinom", objavio je Modi na X-u.