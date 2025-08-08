telefonski razgovor

Putin i Modi: Rusija i Indija produbljuju partnerstvo

V. B./Hina

08.08.2025 u 16:16

Narendra Modi i Vladimir Putin
Narendra Modi i Vladimir Putin Izvor: Pixsell / Autor: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
Indijski premijer Narendra Modi izjavio je u petak da je telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i zahvalio mu što s njime dijeli informacije o najnovijim događajima u vezi s Ukrajinom

Dvojica čelnika razgovarala su nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio dodatnu carinu od 25% na indijsku robu kako bi kaznio New Delhi jer i dalje kupuje rusku naftu.

Tim je penalom povećana ukupna carina na indijsku robu izvezenu u SAD na 50%, što je među najvišima koje su Sjedinjene Države nametnule ijednom trgovinskom partneru.

"Imao sam vrlo dobar i detaljan razgovor sa svojim prijateljem predsjednikom Putinom. Zahvalio sam mu što me izvijestio o najnovijim događajima u vezi s Ukrajinom", objavio je Modi na X-u.

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Modi pozvao Putina u New Delhi na 23. godišnji samit Indija- Rusija kasnije ove godine.

Čelnici su i "ponovno potvrdili svoju predanost daljnjem produbljivanju Posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva između Indije i Rusije", navodi se u priopćenju ministarstva.

Modi je u četvrtak telefonom razgovarao i s brazilskim predsjednikom Luizom Inaciom Lulom da Silvom, raspravljajući o širokom rasponu tema, uključujući visoke carine SAD-a.

Trgovinski pregovori između Indije i Sjedinjenih Država propali su nakon pet krugova zbog neslaganja oko otvaranja ogromnog indijskog poljoprivrednog i mliječnog sektora te zaustavljanja kupnje ruske nafte.

Modijev razgovor s Putinom dogodio se i dan nakon što su Rusija i Indija naglasile svoju predanost "strateškom partnerstvu" u bilateralnim sigurnosnim pregovorima u Moskvi između indijskog savjetnika za nacionalnu sigurnost Ajita Dovala i Sergeja Šojgua, tajnika ruskog Vijeća sigurnosti.

