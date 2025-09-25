Sve više droge u Hrvatskoj: 'Moramo imati razvijen sustav pripravnosti'

Na tematskoj sjednici saborskog Odbora za zdravstvo upozoreno je u četvrtak na zabrinjavajuću situaciju s drogom u Europi koja je, istaknuo je ravnatelj Agencije EU za droge Alexis Goosdeel, istovremeno postala i izvoznik i uvoznik droga, ali i na pojavnost novih oblika psihoaktivnih tvari

"Droga je posvuda u Europi, dolazi do povećanja proizvodnje, gotovo 400 do 450 nezakonitih laboratorija biva otkriveno svake godine, ali i veće potrošnje droga", kazao je ravnatelj Agencije Europske unije za droge (EUDA) Alexis Goosdeel koji je sudjelovao na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo.

Svi danas poznaju barem jednu osobu koja ima akutni ili kronični problem s drogom i ovisnošću, dodao je i naveo izazove s kojima se suočavaju, a jedan od njih je konstantna pojava novih supstanci na tržištu. Kroz sustav ranog upozoravanja posljednjih 27 godina evidentirano je 1000 novih psihoaktivnih tvari, rekao je Goosdeel. "Istovremeno je EU i izvoznik i uvoznik droga, posebno ekstazija i amfetamina. Europa je postala globalni proizvođač. Značajno je posljednjih 7-8 godina poraslo nasilje povezano s drogom u svim državama članicama. Naime, kada smo prije 10 godina razgovarali o tome s Europskom komisijom, govorili smo o središnjoj Americi, a danas govorimo o EU", istaknuo je.

Krajnji cilj Agencije je praćenje, rano upozoravanje i koordinacije odgovora. Ključno je, naglasio je Goosdeel, predviđati i biti pripravan na pojavnost novih oblika droga. Droge sve više na ulicama Situacija u Europi je zabrinjavajuća, slično je i u Hrvatskoj, upozorava policijski službenik Ravnateljstva policije Tomislav Štambuk. "Iz policijske perspektive možemo reći da je droge sve više na ulicama, možda i više nego ikad, a kokain, produkti kanabisa i sintetske droge su nam dominantan problem u ovom momentu. Također, imamo izražajnu dinamiku pojave novih psihotropnih tvari", poručio je. Policija se, dodao je, suočava s borbom protiv zločinačkih udruženja odgovornih za distribuciju droge, pri čemu je naveo Balkanski kartel, koji je "vrlo velika prijetnja još uvijek za cijelu Europu kao jedan od najvećih uvoznika kokaina, a koji je sve otporniji na naše akcije". "Usprkos svim tim zabrinjavajućim trendovima s kojima se susrećemo, mogu sa zadovoljstvom reći da nema eskalacije pokazatelja koja bi ukazivala na urušavanje opće sigurnosti u Hrvatskoj, tako da mogu biti zadovoljan sa zadaćama koje policija obavlja i mogu obećati da ćemo i dalje tako nastaviti raditi", rekao je. Veliki izazov za cijeli zdravstveni sustav Sve kompliciranja situacija vezana uz problematiku droga, zajedno s drugim sredstvima ovisnosti, poput alkohola, predstavlja velik izazov za cijeli zdravstveni sustav, naglašava pomoćnik ravnatelja za ovisnosti HZJZ-a Željko Petković. "Ne treba čekati da se problem dogodi, nego razmišljamo unaprijed što učiniti kako bismo spriječili da dođe do tragičnih posljedica. Svima je poznata situacija iz SAD-a i uz sintetske opijate koji dolaze u Europu, pitanje je kada će i u kojoj mjeri doći i do našeg tržišta", rekao je. U HZJZ-u smatraju da samo zajedničkim djelovanjem mogu doprinijeti da situacija bude bolja i da spriječe sve one fatalne posljedice koje prate konzumiranje droga", poručuje. Upitan o pojavnosti nove droge, tzv. zombij droge, u Hrvatskoj, Petković je kazao da "ako govorimo o fentanilu, nije bilo zapljena".

"Svrha ovog sastanka je da sustave spojimo, zajednički razgovaramo i budemo spremni za njezin dolazak. Naivno bi bilo očekivati da će nas nešto što se dešava u okolici zaobići", dodao je. Predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!) kao ključno naglašava osiguravanje resursa - od laboratorijske opreme do stručnih kadrova, te brzu i učinkovitu koordinaciju svih nadležnih tijela. "U nekim državama EU bilježi se i porast smrtnosti povezan s predoziranjem, kao i brže širenje različitih i novih obrazaca konzumacije droga. Ne možemo čekati da nam se problem dogodi, nego moramo imati razvijen sustav pripravnosti, sposobnost da prepoznamo rizike, brzo razmijenimo informacije i odmah reagiramo" poručila je.