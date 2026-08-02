VIDEO U Grčkoj se sudarila dva helikoptera: Dvije osobe bez svijesti, dvije lakše ozlijeđene

Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se u Grčkoj dok su u nedjelju njihove posade pomagale da se pod kontrolu stavi golemi požar koji je sjeverozapadno od Atene uništio više od stotinu domova, a još jedan novi požar na evakuaciju je prisilio stanovništvo i turiste otoka Kefalonije

Dva su se helikoptera sudarila za vrijeme operacije gašenja požara u području Psathe u Atici zapadno od Atene, priopćila je grčka vatrogasna služba.

Snimka objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje, čini se, dva helikoptera koji se međusobno približavaju, a potom su se na maloj visini ispriječili jedan drugome na ruti letenja prije nego što je glavni rotor donjeg helikoptera udario u donju stranu helikoptera koji je letio iznad te se srušio u plamenu. Drugi helikopter nakon toga je ispustio količinu vode koju je prevozio te je odletio.