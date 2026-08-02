Nasilje kao usluga: Tinejdžeri postaju plaćeni ubojice koji ubijaju diljem Europe

Funkcioniraju veoma jednostavno, piše BBC . Regrutiraju tinejdžere za izvođenje napada za novac, ali im gotovo nikad ne moraju i platiti jer tinejdžeri često budu uhvaćeni.

Organizirana kriminalna skupina Foxtrot Network povezana s iranskim režimom, postala je poznata po svojoj taktici nuđenja 'nasilja kao usluge' (VaaS). Smatra se da je Foxtrot Network, od 2022. godine odgovorna za oko 35 ubojstava diljem Europe, ali i niz napada i pokušaja napada.

Prema Europolovoj Operativnoj radnoj skupini (OTF) GRIMM, osnovanoj za rješavanje problema, tinejdžerski plaćeni ubojice regrutiraju se na društvenim mrežama, a upute im se daju na 'gamificirani' način, oponašajući funkcioniranje računalnih igara.

Voditelj Europolovog centra za teški i organizirani kriminal, Andy Kraag, to naziva 'proračunatim prepuštanjem ubojstva ranjivim mladim ljudima'.

Europol je aktivnost ove mreže detektirao u 11 zemalja - Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Islandu, Nizozemskoj, Norveškoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Vođa ove razgranate mreže je Rawa Majid, koji je živio u Švedskoj, a u međuvremenu je pobjegao u Iran. Upravo zbog toga, policija vjeruje kako su neki od naručenih napada izvedeni u ime iranskog režima, pogotovo kad su mete bile izraelske.

Veze s iranskim režimom započele su nakon listopada 2023. godine kad je Majid pobjegao u Teheran, pojašnjava za BBC švedski novinar Diamant Salihu, koji već tri godine istražuje Foxtrot.

Kako funkcionira vrbovanje?

Kako Foxtrot Network funkcionira možda je najbolje vidljivo na primjeru Johannesa Natlanda, norveškog tinejdžera kojeg je porota u Ujedinjenom Kraljevstvu osudila za zavjeru za ubojstvo zbog planiranog ubojstva u West Yorkshireu.

Natland je imao ugodno djetinjstvo, ali je u tinejdžerskoj dobi podlegao drogama i proveo kratko vrijeme u domu za djecu. Tamo je upoznao drugog tinejdžera koji se koristio internetskim nadimkom UnknownHustler.

Upravo je on prvi poslao Natlandu zahtjev, koji je stigao od drugog tinejdžera s nadimkom Generalen. Tražili su nekoga tko bi otišao u Englesku i ubio za 270 tisuća norveških kruna.

Generalen je regrutirao Natlanda za taj posao i predao ga članu Foxtrota s korisničkim imenom Agent 47. On je Natlandu rezervirao zrakoplovnu kartu i davao mu upute putem aplikacije za razmjenu poruka Signal, prije nego što ga je predao osobi s korisničkim imenom '1'. On mu je pak poslao kartu i video gdje pronaći oružje skriveno u šumi u Huddersfieldu te kako pronaći zalihu novca skrivenu u blizini pješačkog tunela.

Natland je uhićen prije nego što je saznao koga treba ubiti, a detektivi koji istražuju njegov slučaj još nisu otkrili tko je trebao biti meta.

Tinejdžeri su 'potrošna roba'

Europol je otkrio kako je 'Generalen' angažirao još najmanje dvije osobe koje su počinile ubojstva u Švedskoj. Obje osobe su bili tinejdžeri i ni jedan nije dobio plaću za svoj 'odrađeni posao' jer su uhvaćeni.

'Uopće ih nije briga hoće li tinejdžeri biti uhvaćeni. Jer kad ih uhvate, ne mogu tražiti novac koji im je ponuđen, a ne vidimo primjere da je tim mladim ubojicama isplaćen novac. Namjerna je politika regrutiranja sve mlađih tinejdžera jer ne razmišljaju o posljedicama ako ih se uhvati i spremniji su riskirati', ističe novinar Salihu.

'Generalen' je na kraju uhićen kad ga je jedan od regrutiranih tinejdžera, 15-godišnjak kojeg je angažirao za ubojstvo, prijavio policiji. Osuđen je na 14 godina zatvora.

Europolova radna skupina je u 15 mjeseci rada uhitila više od 280 osoba, među kojima je i nekoliko ključnih ljudi u Foxtrot Networku. No, oni najvažniji i dalje su aktivni i nedostižni policiji.

Upozoravaju da, su i druge kriminalne skupine, poput Dalen Networka, Foxtrotovih rivala, već usvojile ovakvu metodu regrutiranja ranjivih tinejdžera za ubojstva. Ističu da je opasnost i dalje prisutna, jer se utjecaj tih mreža brzo širi po Europi.