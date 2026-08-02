Sopić dobio veliko pojačanje pred Dinamo: Stigao hrvatski napadač

Kauno Žalgiris pojačao je momčad uoči utakmica protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka.
Za litavskog prvaka potpisao je 29-godišnji hrvatski napadač Gabriel Debeljuh, koji je najveći dio karijere proveo u Rumunjskoj. Klub zasad nije objavio detalje ugovora niti je potvrđeno hoće li Debeljuh biti registriran i konkurirati već za prvu utakmicu protiv Dinama, koja se igra u utorak na Maksimiru.
Riječ je o 29-godišnjem napadaču bogatog iskustva, koji je nogometno odrastao u omladinskoj školi Torina. Seniorsku karijeru započeo je u Italiji, gdje je igrao za Piacenzu, Mantovu i Este, a 2019. godine preselio se u Rumunjsku.
Prvo je nosio dres Hermannstadta, za koji je u prvoj sezoni postigao 12 prvenstvenih golova. Takve igre donijele su mu transfer u CFR Cluj, s kojim je ostvario najveće uspjehe u karijeri.
S klubom iz Cluja dva puta je osvojio naslov rumunjskog prvaka, a jednom i Superkup. Za CFR je redovito nastupao i u europskim natjecanjima te je postizao golove u skupinama Europske i Konferencijske lige.
Nakon tri godine u Cluju igrao je za Sepsi, a početkom 2026. pridružio se Oțelulu. U najvišem rangu rumunjskog nogometa ukupno je postigao gotovo 50 golova i upisao desetak asistencija.
Dolaskom Debeljuha trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić dobio je još jednu iskusnu opciju u napadu. Bivši Dinamov trener jako dobro poznaje hrvatskog prvaka, a sada će ga pokušati izbaciti iz kvalifikacija za Ligu prvaka.
Prva utakmica Dinama i Kauno Žalgirisa igra se u utorak, 4. kolovoza, od 20 sati na Maksimiru. Uzvrat je na rasporedu 11. kolovoza u Kaunasu. Obje utakmice moći ćete gledati samo putem MAXSporta, a sve golove i najzanimljivije situacije moći ćete ponovno vidjeti samo na tportalu.