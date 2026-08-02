Sopić dobio veliko pojačanje pred Dinamo: Stigao hrvatski napadač

Za litavskog prvaka potpisao je 29-godišnji hrvatski napadač Gabriel Debeljuh , koji je najveći dio karijere proveo u Rumunjskoj. Klub zasad nije objavio detalje ugovora niti je potvrđeno hoće li Debeljuh biti registriran i konkurirati već za prvu utakmicu protiv Dinama, koja se igra u utorak na Maksimiru.

Riječ je o 29-godišnjem napadaču bogatog iskustva, koji je nogometno odrastao u omladinskoj školi Torina. Seniorsku karijeru započeo je u Italiji, gdje je igrao za Piacenzu, Mantovu i Este, a 2019. godine preselio se u Rumunjsku.

Prvo je nosio dres Hermannstadta, za koji je u prvoj sezoni postigao 12 prvenstvenih golova. Takve igre donijele su mu transfer u CFR Cluj, s kojim je ostvario najveće uspjehe u karijeri.

S klubom iz Cluja dva puta je osvojio naslov rumunjskog prvaka, a jednom i Superkup. Za CFR je redovito nastupao i u europskim natjecanjima te je postizao golove u skupinama Europske i Konferencijske lige.