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Sopić dobio veliko pojačanje pred Dinamo: Stigao hrvatski napadač

N.M.

02.08.2026 u 12:34

Željko Sopić
Željko Sopić Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
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Kauno Žalgiris pojačao je momčad uoči utakmica protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka.

Za litavskog prvaka potpisao je 29-godišnji hrvatski napadač Gabriel Debeljuh, koji je najveći dio karijere proveo u Rumunjskoj. Klub zasad nije objavio detalje ugovora niti je potvrđeno hoće li Debeljuh biti registriran i konkurirati već za prvu utakmicu protiv Dinama, koja se igra u utorak na Maksimiru.

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Riječ je o 29-godišnjem napadaču bogatog iskustva, koji je nogometno odrastao u omladinskoj školi Torina. Seniorsku karijeru započeo je u Italiji, gdje je igrao za Piacenzu, Mantovu i Este, a 2019. godine preselio se u Rumunjsku.

Prvo je nosio dres Hermannstadta, za koji je u prvoj sezoni postigao 12 prvenstvenih golova. Takve igre donijele su mu transfer u CFR Cluj, s kojim je ostvario najveće uspjehe u karijeri.

S klubom iz Cluja dva puta je osvojio naslov rumunjskog prvaka, a jednom i Superkup. Za CFR je redovito nastupao i u europskim natjecanjima te je postizao golove u skupinama Europske i Konferencijske lige.

Nakon tri godine u Cluju igrao je za Sepsi, a početkom 2026. pridružio se Oțelulu. U najvišem rangu rumunjskog nogometa ukupno je postigao gotovo 50 golova i upisao desetak asistencija.

Dolaskom Debeljuha trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić dobio je još jednu iskusnu opciju u napadu. Bivši Dinamov trener jako dobro poznaje hrvatskog prvaka, a sada će ga pokušati izbaciti iz kvalifikacija za Ligu prvaka.

Prva utakmica Dinama i Kauno Žalgirisa igra se u utorak, 4. kolovoza, od 20 sati na Maksimiru. Uzvrat je na rasporedu 11. kolovoza u Kaunasu. Obje utakmice moći ćete gledati samo putem MAXSporta, a sve golove i najzanimljivije situacije moći ćete ponovno vidjeti samo na tportalu.

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Sopić dobio veliko pojačanje pred Dinamo: Stigao hrvatski napadač
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