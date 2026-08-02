Požari u Francuskoj i dalje prijete: Vatrogasci nadziru opožarena područja u Varu i Girondeu

Stanje pripravnosti u nedjelju i dalje je bilo visoko na fronti šumskih požara u Francuskoj, a vatrogasci nastavljaju nadzirati opožarena područja i gase žar koji još uvijek tinja u departmanima Var na jugoistoku i regiji Gironde na jugozapadu zemlje, gdje se stanje na područjima zahvaćenim plamenom preko noći nije promijenilo
"Nije bilo promjena u perimetru požara, pa su vatrogasci u nedjelju nastavili raditi na žarištima i tretirati rubove požara", rekao je župan Vara, Simon Babre novinaru AFP-a.
U ovom je departmanu novi požar koji je izbio u petak, južno od velikog požara koji je stavljen pod kontrolu četiri dana ranije blizu masiva Gros Bessillon, progutao otprilike 1800 hektara, dodao je župan.
Tijekom proteklih dvanaest dana u ovom je području "Zelene Provanse", između Sredozemnog mora i klanca Verdon vatrena stihija opustošila ukupno otprilike 6300 hektara zemljišta.
Na evakuaciju je bilo primorano oko 2500 ljudi.
Stanovnici središta sela Montfort-sur-Argens i Correns "pušteni su iz karantene", kazao je Babre.
U Corrensu je plamen potpuno uništio više od deset kuća, većinom onih smještenih na ulazu u selo.
"Vatra se širila zastrašujućom brzinom. Plamen smo vidjeli na svakom uglu ulice; bilo je zastrašujuće", rekla je za AFP Nicole Rullan, gradonačelnica ovoga slikovitog sela s jedva 1000 stanovnika.