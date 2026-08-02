Požari u Francuskoj i dalje prijete: Vatrogasci nadziru opožarena područja u Varu i Girondeu

"Nije bilo promjena u perimetru požara, pa su vatrogasci u nedjelju nastavili raditi na žarištima i tretirati rubove požara", rekao je župan Vara, Simon Babre novinaru AFP-a.

U ovom je departmanu novi požar koji je izbio u petak, južno od velikog požara koji je stavljen pod kontrolu četiri dana ranije blizu masiva Gros Bessillon, progutao otprilike 1800 hektara, dodao je župan.