Strašan ruski napad na Ukrajinu, najviše pogođeni Kijev i Zaporižje. Poljska digla avione

Rusija je tijekom noći izvela jedan od najtežih zračnih napada ove godine na Ukrajinu, koristeći kombinaciju krstarećih projektila, dronova tipa Shahed i teških bombardera. Zračna uzbuna proglašena je u gotovo svim regijama, uključujući one udaljene od bojišnice. Najviše su pogođeni Kijev i Zaporižja. Prema prvim informacijama, ima poginulih i ranjenih
Ukrajinski mediji navode da je pet strateških bombardera Tu-95 poletjelo iz Murmanske oblasti oko 1.45 sati, dok je u 2.25 Kijevska vojna uprava upozorila na lansiranje bombardera MiG-31K. Kasnije je vojska izvijestila da su poletjeli i Tu-95 s baze Engels.
U Kijevu je djelomično uništena peterokatnica, a šteta je zabilježena i na drugim stambenim i poslovnim objektima te parkiranim vozilima. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je najmanje pet ljudi ozlijeđeno i hospitalizirano te upozorio da 'projektili i dalje padaju na grad'. U okolici prijestolnice izbili su požari u stambenim zgradama, a u Fastivu je zapaljena pekara, pri čemu je ozlijeđeno petero zaposlenika.
Zaporižje je također bilo pod žestokim udarom. Guverner Ivan Fedorov rekao je da je oštećeno devet kuća, 14 nebodera, škola i industrijski pogoni, a ozlijeđeno je najmanje pet osoba. 'Radi se o podmukloj taktici, o želji da se izazove ljudska patnja', poručila je vršiteljica dužnosti gradskog vijeća Regina Kharchenko.
Napad je izazvao zabrinutost i u susjednoj Poljskoj. Kako prenose tamošnji mediji, zbog raketa koje su letjele blizu granice proglašena je zračna uzbuna te su podignuti borbeni avioni. Slična je situacija zabilježena i dan ranije, kada je Rusija napadala zapadne dijelove Ukrajine.
Poljske vlasti potvrdile su da su zbog 'neplaniranih vojnih aktivnosti' privremeno zatvorene dvije zračne luke. Zapadni analitičari upozoravaju da ruski avioni i dronovi sve češće ulaze u zračni prostor država članica NATO-a.
Napadi su uslijedili neposredno nakon sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Trump je tada izjavio da Ukrajina, uz potporu Europe, 'može povratiti cijeli svoj teritorij'.
Nakon serije povreda NATO-ova zračnog prostora ponovno se raspravlja o ideji 'zatvaranja neba' nad Ukrajinom.