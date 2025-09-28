Strašan ruski napad na Ukrajinu, najviše pogođeni Kijev i Zaporižje. Poljska digla avione

Rusija je tijekom noći izvela jedan od najtežih zračnih napada ove godine na Ukrajinu, koristeći kombinaciju krstarećih projektila, dronova tipa Shahed i teških bombardera. Zračna uzbuna proglašena je u gotovo svim regijama, uključujući one udaljene od bojišnice. Najviše su pogođeni Kijev i Zaporižja. Prema prvim informacijama, ima poginulih i ranjenih

Ukrajinski mediji navode da je pet strateških bombardera Tu-95 poletjelo iz Murmanske oblasti oko 1.45 sati, dok je u 2.25 Kijevska vojna uprava upozorila na lansiranje bombardera MiG-31K. Kasnije je vojska izvijestila da su poletjeli i Tu-95 s baze Engels.

U Kijevu je djelomično uništena peterokatnica, a šteta je zabilježena i na drugim stambenim i poslovnim objektima te parkiranim vozilima. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je najmanje pet ljudi ozlijeđeno i hospitalizirano te upozorio da 'projektili i dalje padaju na grad'. U okolici prijestolnice izbili su požari u stambenim zgradama, a u Fastivu je zapaljena pekara, pri čemu je ozlijeđeno petero zaposlenika.

Russians are simply murdering people. No military targets, just destroyed homes and shattered lives.



📍Borshchahivka, Kyiv pic.twitter.com/rPWOmCIYVB — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

Zaporižje je također bilo pod žestokim udarom. Guverner Ivan Fedorov rekao je da je oštećeno devet kuća, 14 nebodera, škola i industrijski pogoni, a ozlijeđeno je najmanje pet osoba. 'Radi se o podmukloj taktici, o želji da se izazove ljudska patnja', poručila je vršiteljica dužnosti gradskog vijeća Regina Kharchenko.

Russians destroyed entire streets in Kyiv an Kyiv region. Civilian homes and cars are on fire. pic.twitter.com/EgLZv1XL4S — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

Napad je izazvao zabrinutost i u susjednoj Poljskoj. Kako prenose tamošnji mediji, zbog raketa koje su letjele blizu granice proglašena je zračna uzbuna te su podignuti borbeni avioni. Slična je situacija zabilježena i dan ranije, kada je Rusija napadala zapadne dijelove Ukrajine. Poljske vlasti potvrdile su da su zbog 'neplaniranih vojnih aktivnosti' privremeno zatvorene dvije zračne luke. Zapadni analitičari upozoravaju da ruski avioni i dronovi sve češće ulaze u zračni prostor država članica NATO-a.

‼️Ukraine is under a massive missile and drone attack.



Ballistic missiles, cruise missiles and Shahed drones are hitting Kyiv, Zaporizhzhia, Sumy, and other regions.



In Zaporizhzhia and Kyiv, residential buildings are on fire. pic.twitter.com/UOe3yb6lj0 — Ania_In_UA (@Ania_In_UA) September 28, 2025

Napadi su uslijedili neposredno nakon sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Trump je tada izjavio da Ukrajina, uz potporu Europe, 'može povratiti cijeli svoj teritorij'. Nakon serije povreda NATO-ova zračnog prostora ponovno se raspravlja o ideji 'zatvaranja neba' nad Ukrajinom.