Nakon nedavnog samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) i parade kojom je obilježeno 80 godina od kineske pobjede u Drugom svjetskom ratu, svjetskim se medijma sve češće provlači pitanje gradi li Kina novi svjetski poredak u kojem će biti dominantna sila

Kineski čelnik Xi Jinping u govoru na spomenutom samitu naglasio je ono što analitičari nazivaju novom kineskom doktrinom. Od toga da se 'kućna pravila nekoliko zemalja ne bi smjela nametati drugima' do toga da bi okupljeni u SCO-u, od Rusije preko Indije do Turske, 'trebali iskoristiti snagu svojih megavelikih tržišta i ekonomsku komplementarnost između država članica i dodatno olakšati trgovinu i ulaganja'. Ne spominjući SAD, Xi se obvezao suprotstaviti 'hegemonizmu, mentalitetu hladnog rata i nasilničkim praksama' koje postoje u svijetu. Svjetski poredak kakav danas poznajemo počiva na institucijama, vrijednostima i savezima koje su u velikoj mjeri oblikovale Sjedinjene Američke Države nakon Drugoga svjetskog rata. To uključuje liberalne demokracije, međunarodne zakone i norme, multilateralne institucije (UN, WTO, MMF i sl.), dolar kao glavnu rezervnu valutu te sigurnosne veze i vojne saveze poput NATO-a. Kina u posljednjim desetljećima strateški radi na tome da ovaj poredak transformira. Ne nužno da ga potpuno sruši, nego da ga učini fleksibilnijim, multipolarnim, s većim prostorom za države koje nisu tradicionalno u središtu zapadnih centara moći.

Zarobljena u mreži ovisnosti U analizi Brookings instituta iz Washingtona procjenjuje se da Kina strateški gradi institucionalni prostor - ne samo kroz sudjelovanje u postojećim međunarodnim organizacijama, već i kreiranjem novih institucija koje pružaju alternativu liberalnom međunarodnom poretku. Po njihovom mišljenju, te planove ne treba podcjenjivati, ali ni precjenjivati. Po podacima Međunarodnog monetarnog fonda, Kina generira 16–17 posto svjetskog BDP-a (SAD je na oko 25 posto) i oko 19.68 posto svjetskog BDP po paritetu kupovne moći). Glavni ekonomist MMF-a Pierre-Olivier Gourinchas u svom godišnjem izvještaju među ostalim navodi kako kineska ekonomija duboko ovisi o vanjskim tržištima, lancima opskrbe i financijskim sustavima i jako ovisi o političkoj stabilnosti u svijetu. Yukon Huan, bivši direktor Odjela za Kinu u Svjetskoj banci, naglašava termin 'zarobljenosti' države. 'Kina je postala globalni div, ali je zarobljena u mreži ovisnosti o svjetskim tržištima – njezin izvoz čini 20 posto BDP-a, a bez američke potražnje rast bi pao za 2-3 posto. To nije samo snaga, već i slabost koja ograničava njezinu autonomiju u novom poretku'. Huang tvrdi da upravo to ograničava globalnu moć Kine jer nema snage za prejake političke rezove u svjetskim odnosima. S druge strane, kineski analitičari kažu kako se svijet nepovratno mijenja te da Kina ne smije čekati i pratiti događaje već ih sukreirati.

