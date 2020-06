Stranka demokratske akcije BiH kaže da je odluka o granici kratkovidna, Plenković da je kratkoročna

Stranka demokratske akcije (SDA), jedna od vladajućih u BiH, priopćila je u četvrtak da je odluka hrvatskih vlasti da uvede karantenu za državljane BiH ishitrena i kratkovidna, na što je premijer Andrej Plenković odgovorio da se radi o 'kratkoročnoj mjeri'

'Odluka Hrvatske da u jeku turističke sezone uvede obaveznu karantenu za državljane Bosne i Hercegovine, i time ih praktično spriječi da ljetuju na hrvatskoj obali, ishitrena je i kratkovidna', poručuju iz SDA.

'Od takve odluke štetu će pretrpjeti jedino Hrvatska u kojoj građani Bosne i Hercegovine svakog ljeta potroše stotine milijuna eura', kažu u toj stranci. 'Odluka je kratkoročna', odgovara premijer.

'Nije sad da mi ne želimo komunikaciju, trgovinu, otvorene granice. Obrnuto, mi to želimo, nama je to u interesu, ali ako u nekom trenutku osjetite da je intenzitet (zaraze) veći, naravno da morate imati mehanizme da se zaštitimo', rekao je Plenković u Požegi. 'U krajnjoj liniji to je jedina metoda dok nema lijeka i dok nema cjepiva', kazao je.

'Ako vidimo da se situacija poboljšava, mjere možemo promijeniti kad god hoćemo', zaključio je.