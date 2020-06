Božinović najavio novi režim na granicama s BiH i Srbijom

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je novi režim koji će se provoditi na granicama s BiH i Srbijom, a koji bi mogao uključivati i ponovnu obveznu samoizolaciju od 14 dana

"Sutra ćemo donijeti odluku, znate da one stupaju na snagu u 00.00 sljedeći dan, međutim ne bih sada prejudicirao, ali vjerojatno režim koji je postojao - samoizolacija za one koji dolaze iz smjera tih država, sutra će o tome biti riječi i vjerojatno ćemo donijeti odluku na tom tragu, ali pričekajmo do sutra", odgovorio je na pitanje o kakvom bi režimu moglo biti riječ.